به گزارش خبرنگار مهر، پیروان ادیان مختلفی مانند مسیحی، یهودی، زرتشتی و مسلمان در شهر اصفهان از قدیم‌الایام مختلف با صلح و صفا در کنار یکدیگر می‌زیسته‌اند و حتی مکانی به نام صفاخانه برای تعامل و هم‌اندیشی داشته‌اند و امروز نیز این تعامل در قالب دبیرخانه ادیان توحیدی در اصفهان ادامه دارد.

بر این اساس از ابتدای صبح امروز، هم‌شهری‌های ارمنی، یهودی و زرتشتی نیز هم‌پای دیگر همشهریان مسلمان خود با حضور در شعب اخذ رای در حماسه حضور ملت ایران شرکت کرده‌اند.

ارامنه اصفهان که بیشتر در اصفهان، شاهین شهر و میمه و فریدن ساکن هستند با حضور در شعب اخذ رای ساکن و سیار تعیین شده در این شهرستان‌ها رای خود را به صندوق می‌ریزند.

این شعب در اصفهان شامل دبستان آرمن و دبیرستان کاتاریلیان واقع در خیابان خاقانی است.

استاندار و فرماندار اصفهان با حضور در کنیسه یهودیان اصفهان از روند رای گیری در این شعبه بازدید کردند.

گفتنی است ارامنه کشور در مجلس شورای اسلامی دارای دو نماینده تهران و شمال اصفهان و جنوب کشور هستند.