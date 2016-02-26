اینفانتینو رئیس جدید فوتبال جهان شد/ نماینده آسیا دور دوم کم آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال عصر امروز جمعه در مقر فیفا در زوریخ سوئیس برگزار شد و از ۲۰۹ عضو این فدراسیون بین المللی ۲۰۷ عضو حق رای داشتند که در پایان رای گیری که به دور دوم کشیده شده بود، اینفانتینیو با ۱۱۵ رای به عنوان رئیس جدید انتخاب شد.

با توجه به اینکه یک سال دیگر از عمر ریاست سپ بلاتر باقی مانده است از مدت ریاست رئیس جدید یک سال کاسته شده و رئیس جدید فیفا سه سال در این پست باقی خواهد ماند.

انصراف یکی از کاندیداها

قرار بود انتخابات فیفا با حضور ۵ کاندیدار برگزار شود ولی در آستانه برگزاری این انتخابات، توکیو سکسواله از حضور در آن انصراف داد. وی بعد از اینکه در کنگره فیفا سخنرانی کرد از حضور در انتخابات انصراف داد تا شیخ سلمان، اینفانتینو، شاهزاده علی بن حسین و جروم شامپاین با یکدیگر به رقابت بپردازند.

ادعای جالب اینفانتینو

اینفانتینو، کاندیدای سوئیسی انتخابات فیفا بعد از اینکه رای خود را در صندوق مخصوص انداخت ادعای جالبی را مطرح کرد و مدعی شد در صورتی که شیخ سلمان در دور نخست بیش از یکصد رای را به خود اختصاص بدهد از این انتخابات کنار خواهد کشید.

شمارش دستی

شمارش آرای انتخابات فیفا به صورت دستی انجام گرفت. نمایندگان کشورهای عضو نیز به ترتیب حروف الفبا از A تا Z رای خود را داخل صندوق انداختند. این رای گیری از کشور افغانستان آغاز و با رای نماینده زیمبابوده خاتمه یافت.

نام کوفی عنان هم به گوش رسید

علی بن حسین شاهزاده اردنی در سخنرانی خود نام کوفی عنان را نیز مطرح کرده بود. وی تاکید بر آن داشت در صورتی که رئیس شود اتفاقات گذشته تکرار نخواهد شد. این کاندیدا همچنین گفت که کوفی عنان را با خود به فیفا می برد.

۲۰۷ رای در صندوق

با وجود اینکه هر ۲۰۹ نماینده عضو فیفا در کنگره امروز زوریخ حضور داشتند ولی ۲۰۷ نفر حق شرکت در انتخابات را داشتند. نمایندگان کشورهای کویت و اندونزی بخاطر تعلیق فوتبال خود از حق رای برخوردار نشدند.

انتخابات به دور دوم کشیده شد

در پایان رای گیری دور اول شیخ سلمان ۸۵رای ، اینفانتینو ۸۸ و بن حسین ۲۷ رای و شامپاین ۷ رای را به خود اختصاص دادند تا کار به دور دوم کشیده شود.

دور دوم با ۳ کاندیدا

در دور دوم این انتخابات خبری از شامپاین نبوده و سه کاندیدای باقی مانده به رقابت با یکدیگر می پردازند. البته قبل از شروع رای گیری در دور دوم شایعه کناره گیری شاهزاده اردنی مطرح شد ولی وی در انتخابات باقی ماند.

اینفانتینو رئیس جدید فیفا شد

در دور دوم انتخابات ریاست فیفا جیانی اینفانتینو که دبیرکل یوفا بود و اهلیتی سوئیسی دارد با ۱۱۵ رأی برای چهار سال آینده رئیس فدراسیون جهانی فوتبال شد. شیخ سلمان بحرینی ۸۸ رأی به دست آورد، شاهزاده علی بن آل حسین نیز چهار رای کسب کرد و ژرومه شامپاینه نیز رأیی به دست نیاورد.