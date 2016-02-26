مردم مشارکت در انتخابات را به لحظه های واپسین موکول نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاغذلو بعد از ظهر جمعه در ستاد انتخابات استان گلستان در گفتگو با خبرنگاران با بیان این که تاکنون کسری تعرفه رای نداریم، اظهار کرد: به دلیل استقبال خوب مردم احتمال تمدید انتخابات وجود دارد.

دبیر ستاد انتخابات گلستان با اشاره به اینکه این استان رتبه پنجم را در میزان مشارکت مردمی در انتخابات دارد، افزود: پیش‎بینی ما این است که مردم استان گلستان در مقایسه با دوره گذشته مشارکت بیشتری داشته باشند.

کاغذلو با اشاره به اینکه برای داوطلبان پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری یک حوزه انتخابیه درنظر گرفته شده و مرکزیت آن شهرستان گرگان است، گفت: آرای کاندیدای خبرگان رهبری در مرکز استان گلستان تجمیع و سپس شمارش می‎شود و شهرهای دیگر به عنوان حوزه فرعی محسوب می‎شوند.

وی با اشاره به اینکه در استان گلستان دو نفر در مجلس خبرگان رهبری منتخب مردم قرار می‎گیرند، بیان کرد: پس از تائید نتیجه آرا توسط شورای نگهبان، اعتبارنامه منتخبان مردم که شرایط لازم برای ورود به مجلس خبرگان را دارند اعطا می‎شود.

نتیجه انتخابات در گرگان فردا صبح اعلام می‎شود

دبیر ستاد انتخابات گلستان با اشاره به اینکه ۱۰۱ داوطلب مجلس شورای اسلامی در گلستان در صحنه رقابت هستند، ابراز کرد: دو نفر انصرافی داشتیم.

کاغذلو با اشاره به اینکه یکسری از نتایج آرا تا ساعت ۲۳ مشخص می‎شود، گفت: شمارش آرای برخی از حوزه‎های انتخابیه تا ساعت سه صبح ادامه دارد و در شهرستان گرگان نتیجه نهایی صبح شنبه اعلام می‎شود.