مردم لرستان شرکت در انتخابات را به ساعت پایانی موکول نکنند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات لرستان، ناهید پروریزپور در حاشیه حضور در یکی از شعب اخذ رای برای انداختن رای خود به صندوق در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین اخبار انتخابات در لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: همچنان شعبات اخذ رای در لرستان شلوغ بوده و مردم حضور حداکثری و پرشوری در انتخابات دارند.

وی افزود: ما همچنان توصیه می کنیم مردم در این ساعات پایانی انتخابات حضور حداکثری پای صندوق های رای داشته باشند.

دبیر ستاد انتخابات لرستان با بیان اینکه به مردم توصیه می شود شرکت در انتخابات را به ساعات پایانی موکل نکنند اضافه کرد: از آنجا که در ساعات پایانی انتخابات شاهد ازدیاد جمعیت در شعب اخذ رای هستیم بهتر است که مردم رای خود را هر چه زودتر به صندوق بیندازند تا کار آن ها به تاخیر نیفتد.

پرویزپور شایعات بیان شده در خصوص درگیری در شهرستان کوهدشت و دیر رسیدن تعرفه ها به شعب این شهرستان را فضاسازی و جو سازی دانست و گفت: تا زمانیکه از طریق ستاد انتخابات استان چنین موضوعاتی اعلام نشود نباید آن ها را مطرح و باور کرد.