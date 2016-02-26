۱۵۰۰ نفر در هیئت بازرسی انتخابات استان همدان فعالند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان همدان، محمود رضا عراقی بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وزارت کشور مجری انتخابات است، گفت: برای ایجاد بهترین شرایط رای دادن برای مردم و اطمینان از اجرای عدالت و اینکه رای مردم حفظ می شود از همه ظرفیت ها برای برگزاری انتخابات استفاده می شود.

وی ادامه داد: در این راستاعلاوه بر مجریان انتخابات که فرمانداران شهرستان ها هستند بازرسانی نیز انتخاب شده که اجرای انتخابات را رصد می کنند.

وی عنوان کرد: بازرسان از محیط فیزیکی، روابط و اتفاقات شعب اخذ رای مواظبت می کنند و در هر شعبه اخذ رای یک بازرس و برای هر ۲۰ شعبه یک سربازرس در نظر گرفته شده است.

عراقی با بیان اینکه امسال سیستم بازرسی کشور سامانه «سهبا» را بعنوان سامانه هوشمند بازرسی انتخابات تعریف کرده است، گفت: هر شهروند ایرانی خود یک بازرس است و مردم می توانند گزارش دهند و مسئولان نیز تمام موارد را بررسی می کنند.

وی با بیان اینکه به تمام شکایت ها رسیدگی می شود، گفت: انتخابات خوب و آرامی را در استان همدان داشتیم و مردم با حضور خود نشان دادند که به سرنوشت خود بی توجه نیستند.

عراقی با بیان اینکه نظام ما نظام مردم سالاری دینی است و رای مردم محور تمام برنامه هاست، گفت: ۱۵۰۰ نفر در هیئت بازرسی استان همدان در حال خدمات رسانی هستند.