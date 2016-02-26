هیچ گونه تخلف انتخاباتی به دادستانی زنجان ارسال نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مظفری عصر جمعه در ستاد انتخاباتی در جمع خبرنگاران، افزود: مردم استان زنجان با حضور باشکوه و آگاهانه ، بار دیگر وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به اثبات رسانند.

وی با بیان اینکه ملت ایران همواره طی ۳۷ سال در صحنه های مختلف پشتیبانی از نظام حاضر بودند ادامه داد: مردم در طول انقلاب همیشه و هر وقت احساس کردند که دشمنان می خواهند علیه ایران توطئه کنند ایستادگی کرده اند.

دادستان زنجان با یادآوری اینکه مردم با وجود مشکلات در تمام مقتضیات زمانی، هیچگاه انقلاب را تنها نگذاشته‌اند وهمیشه دشمن را ناامید کردند افزود: به هر میزان دشمنان تبلیغ کرده‌اند، مردم بیشتر در صحنه حاضر شدند.

حجت الاسلام مظفری افزود: مشکلات فرهنگی و اقتصادی است، ولی مردم پایبند نظام هستند و مردم با حضور خود عزت و مجد نظام را تقویت می کنند.

دادستان زنجان با اشاره به عدم رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی برخی کاندیداها در زمان تبلیغات انتخاباتی افزود: این تخلفات واضح و مبرهن است و به این تخلفات رسیدگی خواهد شد.

حجت الاسلام مظفری افزود: متاسفانه برخی نامزدها اخلاق انتخاباتی در استان زنجان را رعایت نکرده و اقدام به نصب بنر و عکس‌های انتخاباتی در زمان تمام شده، کرده اند.

دادستان زنجان با بیان اینکه در مرکز استان هیچ گونه تخلف انتخاباتی به دادستانی ارسال نشده است گفت: عدم رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی کاندیداها در نصب پوستر بیانگر این است که ای فرد نمی‌تواند در مجلس نماینده خوبی برای مردم باشد.

حجت الاسلام مظفری تصریح کرد:مشارکت مردم، این پیام را برای دشمنان دارد که مردم ایران با وجود اختلاف نظر داخلی، در بحث انقلاب متحد هستند.