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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۰۱

اطلاعیه شماره 4 شورای نگهبان؛

شوراي نگهبان تنها مرجع ابطال يا متوقف كردن انتخابات است

شوراي نگهبان تنها مرجع ابطال يا متوقف كردن انتخابات است

هيات مركزي نظارت بر انتخابات در اطلاعيه شماره (4) خود تصريح كرد: هيچ مرجعي به جز شوراي نگهبان حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، هيات مركزي نظارت بر انتخابات چهارمین اطلاعیه خود را صادر کرد.

متن اين اطلاعيه به شرح زير مي‌باشد:

ضمن تشكر از حضور حماسي و غرور آفرين مردم بزرگوار در عرصه انتخابات و تأكيد بر ضرورت ادامة رأي گيري تا مراحل نهايي، به اطلاع مردم شريف و سرافراز مي‌رساند، طبق ماده 11 قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي هيچ مرجعي به جز شوراي نگهبان حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد و هرگونه اقدامي كه شائبه توقف انتخابات را داشته باشد بدون كسب موافقت قبلي شوراي نگهبان، خلاف قانون است.

کد مطلب 3566630

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