حضور پررنگ مردم در انتخابات نمایانگر علاقه به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‎اصغر طهماسبی عصر جمعه در ستاد انتخابات استان گلستان، اظهار کرد: انتخابات مظهر عزت، عظمت و اقتدار انقلاب اسلامی است مردم با مشارکت خود در انتخابات یک حماسه بزرگ سیاسی را خلق می‎کنند.

وی با اشاره به اینکه مدت قانونی تعیین شده برای اخذ رای ۱۰ ساعت در نظر گرفته شده است از مردم خواست تا مشارکت در انتخابات را به ساعات پایانی موکول نکنند.

طهماسبی با بیان اینکه مردم استان گلستان در ۲۷ حوزه انتخابیه مبادرت به اخذ رای می‎کنند، تصریح کرد: عوامل اجرایی در شش حوزه اصلی انتخابیه، در ۱۴ شهرستان و ۱۳ بخشداری مبادرت به اخذ رای از مردم می‎کنند.

رئیس ستاد انتخابات گلستان میزان مشارکت مردم را بسیار گسترده خواند و افزود: حضور مردم در شهر و روستا پای صندوق‎های رای اعم از اصلی، فرعی و سیار بسیار باشکوه است.

وی با بیان اینکه مردم اخذ رای را به ساعات پایانی موکول نکنند، گفت: در ساعات پایانی تعیین شده اخذ رای قرار داریم که این مهلت اگر همچنان با استقبال مردم روبرو باشد با هماهنگی وزارت کشور قابل تمدید خواهد بود.