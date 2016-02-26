حضور پررنگ مردم در انتخابات نمایانگر علاقه به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی عصر جمعه در ستاد انتخابات استان گلستان، اظهار کرد: انتخابات مظهر عزت، عظمت و اقتدار انقلاب اسلامی است مردم با مشارکت خود در انتخابات یک حماسه بزرگ سیاسی را خلق میکنند.
وی با اشاره به اینکه مدت قانونی تعیین شده برای اخذ رای ۱۰ ساعت در نظر گرفته شده است از مردم خواست تا مشارکت در انتخابات را به ساعات پایانی موکول نکنند.
طهماسبی با بیان اینکه مردم استان گلستان در ۲۷ حوزه انتخابیه مبادرت به اخذ رای میکنند، تصریح کرد: عوامل اجرایی در شش حوزه اصلی انتخابیه، در ۱۴ شهرستان و ۱۳ بخشداری مبادرت به اخذ رای از مردم میکنند.
رئیس ستاد انتخابات گلستان میزان مشارکت مردم را بسیار گسترده خواند و افزود: حضور مردم در شهر و روستا پای صندوقهای رای اعم از اصلی، فرعی و سیار بسیار باشکوه است.
وی با بیان اینکه مردم اخذ رای را به ساعات پایانی موکول نکنند، گفت: در ساعات پایانی تعیین شده اخذ رای قرار داریم که این مهلت اگر همچنان با استقبال مردم روبرو باشد با هماهنگی وزارت کشور قابل تمدید خواهد بود.
نظر شما