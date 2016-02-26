به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی بعدازظهر جمعه در بازدید از شعب اخذ رأی شهرستان نیر تصریح کرد: مراحل مختلف انتخابات از ساعات اولیه صبح به شکل مطلوب پیش رفته است.

وی افزود: در حال حاضری همکاری قابل‌توجهی در بین عوامل برگزاری و شورای تأمین شهرستان مشاهده می‌شود و این موضوع پشتوانه برگزاری انتخابات در سطح عالی شده است.

سرپرست فرماندار نیر با بیان اینکه در این شهرستان ۶۲ شعبه اخذ رأی دایر است، ادامه داد: از این تعداد ۲۶ شعبه ثابت و مابقی سیار است تا بتوان زمینه اخذ رأی مناطق روستایی و مناطق صعب‌العبور را فراهم ساخت.

احمدی به آرامش حاکم در شعب اخذ رأی اشاره کرد و افزود: درعین‌حال حضور پرشور مردم نیز نشان از مشارکت بالا دارد و پیش‌بینی می‌شود تا آخرین دقایق اخذ رأی نیز روند صعودی داشته باشد.

وی به افزایش تراکم مراجعان به صندوق‌های رأی اشاره کرد و گفت: در بخش‌های روستایی این شهرستان نیز افزایش مراجعان گزارش شده است.