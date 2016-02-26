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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۰۷

دبیر ستاد انتخابات مازندران:

۱۴ نفر به دلیل تخلفات انتخاباتی در مازندران دستگیر شدند

۱۴ نفر به دلیل تخلفات انتخاباتی در مازندران دستگیر شدند

ساری -دبیر ستاد انتخابات مازندران از دستگیری ۱۴ نفر به دلیل تخلفات تبلیغات انتخاباتی در روز اخذ رای در استان خبر داد.

مهرداد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات گفت: این افراد در زمینه تخلفات انتخاباتی و تبلیغات در روز ممنوعیت تبلیغات و همچنین شائبه خرید و فروش رای دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: همچنین پیش از این طبق آمار دادستانی مرکز استان ۱۴ پرونده تخلفات انتخاباتی نیز تشکیل شده بود.

ابراهیمی با بیان اینکه روند مشارکت مردم در پای صندوق های رای حالت تصاعدی گرفته است از هم استانی ها خواست تا در مدت باقیمانده نسبت به حضور در پای صندوق های رای اقدام کنند.

دبیر ستاد انتخابات مازندران تصریح کرد:در مجموع روند برگزاری انتخابات در استان مطلوب و آرام است.

ابراهیمی، مشارکت مردم در دوره اول مجلس را ۵۰ درصد، دوره دوم را ۶۰ درصد، دوره سوم ۷۰ درصد، دوره چهارم ۶۸ درصد، دوره پنجم ۸۴.۵ درصد، دوره شم ۷۴ درصد، دوره هفتم ۵۶ درصد، دوره هشتم ۵۴ درصد و دوره نهم ۷۶ درصد بیان کرد.

وی افزود: همچنین میزان مشارکت مردم در سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۵۰.۴ درصد و در دوره چهارم ۷۲.۳ درصد بوده است.

کد مطلب 3566634

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