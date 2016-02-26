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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۱۷

رییس هیئت بازرسی انتخابات حوزه ورامین:

حضور ۱۷۴ بازرس انتخاباتی در ورامین/تخلفی گزارش نشده است

حضور ۱۷۴ بازرس انتخاباتی در ورامین/تخلفی گزارش نشده است

ورامین-رییس هیئت بازرسی انتخابات حوزه ورامین با اشاره به نظارت ۱۷۴ بازرس بر انتخابات هفتم اسفندماه در ورامین اظهار داشت: تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف رخ داده در انتخابات گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بوربور ظهر جمعه در حاشیه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هیئت بازرسی بر انتخابات در ورامین، آمادگی پیگیری گزارشات مردمی و نامزدهای انتخاباتی را دارد.

رییس هیئت بازرسی انتخابات حوزه ورامین افزود: هیئت بازرسی بر انتخابات حوزه ورامین از هر گونه پیشنهاد و نظری در ارتباط با هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات، استقبال می کند.

وی ادامه داد: انتخابات هفتم اسفندماه در ورامین زیر نظر ۱۷۴ بازرس برگزار می شود که بر روند برگزاری انتخابات در مراحل مختلف نظارت می کنند.

بوربور اضافه کرد: تمام تلاش های صورت گرفته برای برگزاری باشکوه و قانونمند انتخابات بوده است و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه ورامین گفت:  تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف رخ داده در انتخابات گزارش نشده است.

کد مطلب 3566635

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