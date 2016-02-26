گزارش فرمانداران ۴ شهرستان استان یزد از روند برگزاری انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تفت، حضور مردم این شهرستان در پای صندوق های رای را حماسی خواند و اظهار داشت: مردم تفت از ساعات اولیه صبح در پای صندوق های رای حاضر شده اند و شعب همچنان شلوغ است.

محمود زارع رشکوئیه عنوان کرد: ۳۵ هزار نفر در شهرستان تفت واجد شرایط رای دادن هستند که بخش قابل توجهی از آنها آرا خود را به صندوق انداخته اند.

وی، در مورد تخلفات انتخاباتی نیز بیان کرد: تاکنون هیچ تخلف محرزی در این شهرستان گزارش نشده است.

۲۸ هزار نفر در مهریز واجد شرایط رای دادن هستند

فرماندار مهریز نیز در تشریح وضعیت انتخابات در این حوزه بیان کرد: با توجه به اینکه ۵۳ شعبه این شهرستان از طریق آی تی به یکدیگر متصل هستند، هیچ مشکلی در برقراری ارتباط میان شعب وجود ندارد.

سیدمحمد رستگار عنوان کرد: در شهرستان مهریز بیش از ۲۸ هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند که تعداد قابل توجهی از آنها به شعب اخذ رای مراجعه کرده اند.

وی در مورد تخلفات انتخاباتی نیز بیان کرد: چند مورد تخلف در خارج از شعب اخذ رای توسط هواداران کاندیداها در حال انجام بود که با هماهنگی نیروی انتظامی با آن برخورد شد.

تاکنون ۷۵۰۰ نفر در اشکذر آرا خود را به صندوق انداخته اند

فرماندار اشکذر نیز در ارتباط از شرکت ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم اشکذر در انتخابات خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای صبح تاکنون این تعداد از افراد واجد شرایط آرا خود را به صندوق انداخته اند.

محمدعلی شاه حسینی با بیان اینکه شهرستان اشکذر ۳۱ هزار و ۲۰۰ نفر جمعیت دارد، عنوان کرد: مشارکت مردم اشکذر در انتخابات این دوره، حداکثری، باشکوه و حماسی است.

وی تصریح کرد: در شهرستان های کوچک نظیر اشکذر، مردم بیشتر عصرها برای شرکت در انتخابات مراجعه می کنند بر این اساس از این ساعت به بعد شاهد حضور گسترده تر مردم اشکذر در انتخابات خواهیم بود.

۴۲۰۰ نفر از مردم بهاباد آرا خود را به صندوق انداختند

فرماندار بهاباد نیز در این ارتباط ویدیوئی اظهار داشت: بهاباد ۲۳ شعبه اخذ رای شامل ۱۳ شعبه سیار و ۱۰ شعبه ثابت دارد که تا ساعت ۱۴ امروز ۴ هزار و ۲۰۰ نفر آرا خود را به این صندوق ها انداخته اند.

عباس اقبال عنوان کرد: مردم شهرستان بهاباد اغلب کشاورز هستند و از آنجا که کشاورزان صبح ها اغلب مشغول به کارند، عصرها برای دادن رای مراجعه می کنند بنابراین از این ساعت به بعد بیشتر شاهد حضور مردم بهاباد در پای صندوق های رای خواهیم بود.