تعرفه مورد نیاز همه شعب استان قزوین تامین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی روز جمعه در هنگام انداختن رای خود به صندوق به خبرنگاران گفت: ۱۷ هزار نیروی اجرایی در ۶۷۴ شعبه اخذ رای، کار جمع آوری آراء مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک را برعهده دارند.

وی اظهارداشت: همچنین ۱۵۲ شعبه سیار برای مناطق صعب العبور، بیمارستانها، زندانها، پادگانها و کسانی که به هر دلیل قادر به حضور در مراکز اخذ رای نیستند پیش بینی شده است تا همه بتوانند در ان انتخابات شرکت کنند.

موسوی اضافه کرد: با توجه به شرکت پرشور مردم در انتخابات تعرفه های رای توزیع شده نسبت به انتخابات دوره قبل حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

فرماندار شهرستان قزوین افزود: از اولین ساعات رای گیری خوشبختانه شاهد حضور خوب مردم در شعب تعین شده هستیم و با تداوم این روند به نظر می رسد مشارکت ۷۰ درصدی مردم محقق شود.

موسوی یادآورشد:در استان قزوین ۸۸۷ هزار و ۱۶۴ نفر واجد شرایط رای دادن هستند که ازاین تعداد درحوزه قزوین، آبیک و البرز ۶۴۲ هزار و ۹۴۶ نفر، در شهرستان بوئین زهرا و آوج ۱۱۸ هزار و ۲۴۴ نفر و در شهرستان تاکستان ۱۲۵ هزار و ۹۷۴ نفر می توانند در انتخابات این دوره شرکت کنند و رای دهند.

فرماندار قزوین تصریح کرد: در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز سه داوطلب حضور دارند که مردم دو نفر را برای ورود به این مجلس انتخاب خواهند کرد.