  1. استانها
  2. قزوین
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۱۸

فرماندار قزوین:

تعرفه مورد نیاز همه شعب استان قزوین تامین شده است

تعرفه مورد نیاز همه شعب استان قزوین تامین شده است

قزوین- فرماندار شهرستان قزوین گفت: با تامین امکانات و نیروها و تعرفه مورد نیاز شعب اخذ رای هیچ کمبودی برای تعرفه وجود ندارد.

 به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی روز جمعه در هنگام انداختن رای خود به صندوق به خبرنگاران گفت: ۱۷ هزار نیروی اجرایی در ۶۷۴ شعبه اخذ رای، کار جمع آوری آراء مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک را برعهده دارند.

وی اظهارداشت: همچنین ۱۵۲ شعبه سیار برای مناطق صعب العبور، بیمارستانها، زندانها، پادگانها و کسانی که به هر دلیل قادر به حضور در مراکز اخذ رای نیستند پیش بینی شده است تا همه بتوانند در ان انتخابات شرکت کنند.

موسوی اضافه کرد: با توجه به شرکت پرشور مردم در انتخابات تعرفه های رای توزیع شده نسبت به انتخابات دوره قبل حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

فرماندار شهرستان قزوین افزود: از اولین ساعات رای گیری خوشبختانه شاهد حضور خوب مردم در شعب تعین شده هستیم و با تداوم این روند به نظر می رسد مشارکت ۷۰ درصدی مردم محقق شود.

موسوی یادآورشد:در استان قزوین ۸۸۷ هزار و ۱۶۴ نفر واجد شرایط رای دادن هستند که ازاین تعداد درحوزه قزوین، آبیک و البرز ۶۴۲ هزار و ۹۴۶ نفر، در شهرستان بوئین زهرا و آوج ۱۱۸ هزار و ۲۴۴ نفر و در شهرستان تاکستان ۱۲۵ هزار و ۹۷۴ نفر می توانند در انتخابات این دوره شرکت کنند و رای دهند.

فرماندار قزوین تصریح کرد: در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز سه داوطلب حضور دارند که مردم دو نفر را برای ورود به این مجلس انتخاب خواهند کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 3566639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها