  1. سیاست
  2. سایر
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۲۹

غلامرضا شعبانی بهار:

مردم ایران دوباره افتخارآفرینی کردند

مردم ایران دوباره افتخارآفرینی کردند

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: مردم ایران با حضور پرشور در انتخابات مجلس و خبرگان دوباره افتخارآفرینی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا شعبانی بهار با حضور در جمع رای دهندگان در مسجد النبی واقع در شرق تهران درخصوص حضور مردم اظهار کرد: آحاد مردم در کنار مسئولان امروز حضور پرشور پای صندوق های رای داشتند و بار دیگر برای کشرومان افتخار افرینی کردند

وی حضور پرشور جامعه ورزش در کنار مردم پای صندوق های رای را بسیار ارزشمند دانست و افزود: امیدوارم مردم و مسئولانی که نگران سرنوشت کشور هستند و حضور پرشوری پای صندوق های رای داشتند، در آینده هم حمایت همه جانبه ای از کاروان ورزش کشورمان در دو رویداد مهم المپیک و پاراالمپیک داشته باشند.

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان همچنین یادآور شد: همدلی و اتحاد مردم می تواند زمینه ساز موفقیت های بیشتر ورزشکاران کشورمان در دو رویداد مهم المپیک و پاراالمپیک در سال آینده باشند و در افتخارآفرینی بیشتر نمایندگان کشورمان در این رقابت ها موثر و مفید باشند.

شعبانی بهار در پایان حضور مردم پای صندوق های رای را به نوعی راهگشا در توسعه ورزش همگانی دانست و گفت: دقیقا برای توسعه بیشتر ورزش همگانی به همین همت و حمایت نیازمندیم که امیدوارم در آینده نه چندان دور شاهد پیشرفت کامل ورزش همگانی در بین اقشار مختلف جامعه باشیم.

کد مطلب 3566641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها