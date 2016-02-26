مردم ایران دوباره افتخارآفرینی کردند

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا شعبانی بهار با حضور در جمع رای دهندگان در مسجد النبی واقع در شرق تهران درخصوص حضور مردم اظهار کرد: آحاد مردم در کنار مسئولان امروز حضور پرشور پای صندوق های رای داشتند و بار دیگر برای کشرومان افتخار افرینی کردند

وی حضور پرشور جامعه ورزش در کنار مردم پای صندوق های رای را بسیار ارزشمند دانست و افزود: امیدوارم مردم و مسئولانی که نگران سرنوشت کشور هستند و حضور پرشوری پای صندوق های رای داشتند، در آینده هم حمایت همه جانبه ای از کاروان ورزش کشورمان در دو رویداد مهم المپیک و پاراالمپیک داشته باشند.

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان همچنین یادآور شد: همدلی و اتحاد مردم می تواند زمینه ساز موفقیت های بیشتر ورزشکاران کشورمان در دو رویداد مهم المپیک و پاراالمپیک در سال آینده باشند و در افتخارآفرینی بیشتر نمایندگان کشورمان در این رقابت ها موثر و مفید باشند.

شعبانی بهار در پایان حضور مردم پای صندوق های رای را به نوعی راهگشا در توسعه ورزش همگانی دانست و گفت: دقیقا برای توسعه بیشتر ورزش همگانی به همین همت و حمایت نیازمندیم که امیدوارم در آینده نه چندان دور شاهد پیشرفت کامل ورزش همگانی در بین اقشار مختلف جامعه باشیم.