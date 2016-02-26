تمامی ادارات ثبت احوال تا پایان زمان رای گیری پاسخگوی مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زین الصالحین بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران در محل ستاد انتخابات استان کرمان اظهار کرد: انتخابات امسال در فضایی بسیار آرام در حال برگزاری است و همه کارها از قبل برنامه ریزی شده است و اکنون براساس همان برنامه ریزی در آرامش کامل پیش می رود.

وی با بیان اینکه از آنجا که همه مردم با شناسنامه و کد ملی رای می دهند، گفت: درخواست و تاکید من این است که رای دهندگان کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمان در رابطه با بحث صدور شناسنامه های اضطرار و المثنی اظهار کرد: به لحاظ اهمیت موضوع پس از تائید رئیس اجرایی هر شهرستان، ثبت احوال مکلف است که شناسنامه و کارت ملی را صادر کند.

زین الصالحین افزود: تمام ادارات ثبت احوال تا پایان رای گیری پاسخگوی مردم هستند و شماره های ۳۳۳۲۴۱۳۰ و ۳۳ و ۳۳۳۱۹۶۸۴ الی ۸۵ در مرکز استان و یک خط که به صورت زیرنویس از شبکه خبر اعلام می شود برای این منظور در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: متقاضیان می توانند به صورت آنلاین از این ظرفیت استفاده کنند ضمن اینکه امکان ارائه کدملی به صورت آنلاین از طریق سیستم در استان کرمان نیز وجود دارد.

وی همچنین بیان کرد: هیچ مشکلی در بحث روند انتخابات و اینکه مردم نتوانند در پای صندوق های رای حضور پیدا نکنند در حیطه ثبت احوال وجود ندارد و براساس اعلام ثبت احوال افراد با عکس فاقد شناسنامه نیز می توانند رای دهند.