  1. استانها
  2. مازندران
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۲۱

رئیس هیئت بازرسی مازندران:

حماسه ۲۲ بهمن مازندرانی ها در انتخابات هفتم اسفندماه کامل شد

حماسه ۲۲ بهمن مازندرانی ها در انتخابات هفتم اسفندماه کامل شد

تنکابن - رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات مازندران با قدردانی از حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای گفت: حماسه ۲۲ بهمن امروز در پای صندوق های رای کامل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور عصر جمعه در بازدید از شعبات اخذ رای تنکابن با عنوان اینکه مجلس به عنوان نهاد مردمسالاری دینی جایگاه خطیری دارد گفت: آنچه که مهم است نشاط انتخاباتی بود و خوشبختانه نظم و امنیت بسیار مطلوب بوده است.

وی با بیان اینکه مردم استان امروز در یک محیط آرام پای صندوق های رای آمدند و نامزدهای خود را انتخاب کردند اظهار داشت: سه هزار و ۴۶۰ بازرس در انتخابات فرایند را مراقبت و کنترل می کنند و مجریان انتخابات طبق قانون نسبت به انجام وظایف اقدام کرده اند.

خیریانپور با تاکید بر اینکه کاندیداها توجه داشته باشند که مازندران ۱۲ کرسی در مجلس دارد اظهار داشت: بنابراین از میان کاندیداهای مختلف باید این تعداد راهی مجلس شوند و از داوطلبان و طرفداران تقاضا داریم که پس از اعلام نتایج نیز به قانون تمکین کنند.

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات مازندران ادامه داد: نتیجه انتخابات توسط فرماندار هر حوزه انتخابیه به صورت رسمی اعلام می شود و باید به آن احترام گذاشت.

۱۴۳ داوطلب مجلس و هفت داوطلب مجلس خبرگان رهبری در مازندران رقابت می کنند.

کد مطلب 3566646

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها