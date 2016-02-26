حماسه ۲۲ بهمن مازندرانی ها در انتخابات هفتم اسفندماه کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریانپور عصر جمعه در بازدید از شعبات اخذ رای تنکابن با عنوان اینکه مجلس به عنوان نهاد مردمسالاری دینی جایگاه خطیری دارد گفت: آنچه که مهم است نشاط انتخاباتی بود و خوشبختانه نظم و امنیت بسیار مطلوب بوده است.

وی با بیان اینکه مردم استان امروز در یک محیط آرام پای صندوق های رای آمدند و نامزدهای خود را انتخاب کردند اظهار داشت: سه هزار و ۴۶۰ بازرس در انتخابات فرایند را مراقبت و کنترل می کنند و مجریان انتخابات طبق قانون نسبت به انجام وظایف اقدام کرده اند.

خیریانپور با تاکید بر اینکه کاندیداها توجه داشته باشند که مازندران ۱۲ کرسی در مجلس دارد اظهار داشت: بنابراین از میان کاندیداهای مختلف باید این تعداد راهی مجلس شوند و از داوطلبان و طرفداران تقاضا داریم که پس از اعلام نتایج نیز به قانون تمکین کنند.

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات مازندران ادامه داد: نتیجه انتخابات توسط فرماندار هر حوزه انتخابیه به صورت رسمی اعلام می شود و باید به آن احترام گذاشت.

۱۴۳ داوطلب مجلس و هفت داوطلب مجلس خبرگان رهبری در مازندران رقابت می کنند.