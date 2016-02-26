به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، سازمان عفو بین الملل امروز جمعه با صدور گزارشی پرده از جنایت های جنگی رژیم سعودی در یمن برداشت.
بر اساس این گزارش، در گزارش این سازمان بین المللی آمده است: مستندات مُتقنی وجود دارد که نشان می دهد جنگنده های سعودی شهرک های مسکونی و زیرساخت های یمن را هدف قرار می دهند.
در ادامه این گزارش آمده است: به دنبال بمباران مناطق مسکونی توسط سعودی ها تاکنون هزاران یمنی قتل عام شده اند.
این سازمان در گزارش خود همچنین خواستار توقف فروش تسلیحات به رژیم سعودی شد.
گفتنی است، وزارت بهداشت یمن چندی پیش با صدور بیانیه ای اعلام کرد که بیش از هفت هزار نفر در جریان حملات هوایی رژیم سعودی به این کشور شهید شدند.
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