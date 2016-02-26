سازمان عفو بین الملل در گزارشی درباره حملات وحشیانه آل سعود به مردم بی دفاع یمن، اعلام کرد: مستندات مُتقنی وجود دارد که نشان می دهد آل سعود هزاران غیرنظامی یمنی را قتل عام کرده است.