صیانت از آراء مردم مهمترین وظیفه مسئولان در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری در هنگام بازدید از حوزه های رای گیری در شهرستان البرز اظهارداشت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه در این شهرستان فراهم شده است و خوشبختانه از اولین ساعات بامداد امروز جمعه تاکنون فرایند برگزاری انتخابات مطلوب بوده است.

وی بیان کرد: پیش از زمان آغاز انتخابات، نمایندگان فرماندار و نیروهای انتظامی و امنیتی با مراجعه به فرمانداری تعرفه های رای را تحویل داده و از ساعت ۷ صبح نیز در شعب اخذ رای مستقر شدند.

عسگری تصریح کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم در این شهرستان البرز انجام شده و ۲۶۸ صندوق در ۱۳۴ شعبه اخذ رای در این شهرستان مستقر شده که ۶۶ صندوق در بخش محمدیه و ۶۸ صندوق نیز در بخش مرکزی است.

وی بیان کرد: حدود سه هزار نفر از عوامل اجرایی و پشتیبانی در انتخابات این دوره حضور دارند تا انتخابات بخوبی برگزار شود که بازرسان، ناظران و نمایندگان فرمانداری از آغاز فرآیند انتخابات، نظارت و سرکشی از شعبه های اخذ رای را آغاز کردند و خوشبختانه تاکنون هیچ مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده است.

سرپرست فرمانداری البرز میزان تعرفه های رای در نظر گرفته شده برای این شهرستان را کافی دانست و افزود: در این رابطه برگه های تعرفه مازاد بر نیاز هم در نظر گرفته شده تا در صورت لزوم بلافاصله در اختیار شعبه های اخذ رای قرار گیرد.

وی تاکید کرد: با توجه به مهاجر پذیر بودن شهرستان البرز و جمعیت شناور آن، تعداد دقیقی از واجدان شرایط رای دادن نداریم اما پیش بینی می شود حدود ۱۸۰ هزار نفر در انتخابات این دوره شرکت کنند.

عسگری تصریح کرد: با حضور گسترده مردم و همدلی، همزبانی و همگرایی بین گروه ها امیدواریم شاهد انتخاباتی باشکوه و گسترده باشیم.

سرپرست فرمانداری البرز اظهار امیدواری کرد: در شرایط امروز کشور و عرصه بین المللی پس ازموفقیت تیم دیپلماسی کشور در مذاکرات هسته ای و برجام، حضور مردم در انتخابات بدون تردید موضع ما را در مجامع بین المللی تقویت خواهد کرد.



