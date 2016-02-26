به گزارش خبرنکار مهر، سیدمهدی طلایی‌مقدم در جمع خبرنگاران اتاق خبر ستاد انتخابات استان با اشاره به مشارکت چشمگیر مردم در این دوره از انتخابات اظهار داشت: از ابتدای زمان اخذ رای‌گیری تاکنون بیش‌از ۱۱ هزار نفر از شهروندان بافقی آرای خود را به شعب ثابت و سیار این شهرستان ریختند.

وی ادامه داد: تعداد ۳۵ شعبه اخذ رای در این شهرستان در نقاط مختلف آرای مردم این شهرستان را جمع‌آوری می‌کند که ۲۶ شعبه به صورت ثابت و ۹ شعبه به صورت سیار در حال رای‌گیری هستند.

طلایی مقدم تصریح کرد: همزمان با سراسر کشور انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره از مجلس شورای اسلامی، کار اخذ رای در سطح شعب این شهرستان آغاز شده است.

وی بیان کرد: در سطح شهرستان بافق تعداد ۲۴ هزار نفر واجد شرایط رای دهی هستند که در دوره‌های قبلی هم مشارکت قابل توجهی در انتخابات‌ داشتند.

فرماندار بافق میزان مشارکت مردم در انتخابات را ۱۸ درصد بیشتر از دوره‌های قبلی برشمرد و گفت: با توجه به اینکه جمعیت واجد شرایط رای دهی در این دوئره از انتخابات افزایش یافته، انتظار داریم مشارکت مردم در انتخابات بالای ۹۰ درصد باشد.

حضور سه هزار و ۴۰۰ رای اولی در بافق

طلایی مقدم با بیان اینکه مردم از همان ساعت اولیه انتخابات پر شورتر از گذشته حماسه‌ای جاوید و ماندگار از خود خلق کردند اظهارداشت: همچنین تعداد سه هزار و ۴۰۰ نفر رای اولی در شهرستان بافق همراه با سایر مردم در این دوره از انتخابات حضور یافتند.

فرماندار بافق حضور پرشور مردم در انتخابات را نشان‌ دهنده اقتدار و پشتوانه مردمی نظام برشمرد و تصریح کرد: خوشبختانه این حضور در خنثی کرد تهدیدهای دشمنان بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش اساسی دارد.