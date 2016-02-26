به گزارش خبرنگار مهر؛ ایران اسلامی امروز صحنه خلق حماسه ای دیگر از ملت همیشه در صحنه کشورمان بود، مردمی که آمدند تا به فرمان مقتدایشان لبیک بگویند و با حضور در پای صندوق های رای برای انتخاب فرد اصلح و ساختن فردایی بهتر در ایران اسلامی مشارکت کنند.

مردم ایران در آزمون ۲۲ بهمن هم در زیر بارش های بی وقفه باران نشان دادند که همچنان ایستاده اند و امروز نیز با لبیک به ندای رهبر و مقتدایشان و تجدید پیمان با آرمان های شهدا در پای صندوق های رای حاضر شدند تا به جهانیان ثابت کنند که در مسیر ایستادگی شان ثابت قدم هستند.

انتخابات امسال از آنجایی حائز اهمیت است که چشم تمام جهان به حضور گسترده مردم دوخته شده حضوری که سرنوشت ساز است.

پیر و جوان،بازاری و کاسب،کارمند و کارگر،دانشجو و رای اولی، پزشکان و پرستاران، معلمان و همه و همه از هر نژدا و قومیتی با حضور در حوزه های انتخابیه دریک صف و متحد ایستادند و حضور را معنا کردند.

مسئولانی که در صف رای گیری ماندند

و اما در کنار حضور مردم مشارکت مسئولان در انتخابات نیز چشمگیر بود به طوریکه چهره ها از همان ساعات ابتدایی در شعب اخذ رای حضور یافته و رای خود را به صندوق انداختند. نکته جالب توجه حضور مسئولان در صف رای گیری بود که بین نیم ساعت تا یک ساعت این معطلی طول کشید تا نوبت به آنها برای انداختن رای شان به صندوق برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی از جمله مسئولانی بود که در صف اخذ رای ایستاد، همچنین در لرستان نماینده ولی فقیه در استان نیم ساعتی را در صف شعبه اخذ رای ماند تا به جریان حضور مردم بپیوندد، در آذربایجان شرقی استاندار ساعتی را معطل ماند تا بتواند رای خود را به صندوق بیندازد. در استان یزد هم نماینده ولی فقیه و استاندار 45 دقیقه ای را منتظر ماندند.

در سایر استانها نیز وضعیت به همین صورت بود تا در صفوف اخذ رای مردم و مسئولان روز شلوغی را پیش سر بگذارند. در این گزارش مرور به سخنان مسئولان ملی و استانی در جریان رای گیری خواهیم داشت.

کاندیدا در تهران، رای در قم

رئیس و نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری که از حوزه انتخابیه تهران کاندیدای مجلس خبرگان رهبری شده بودند از جمله چهره هایی بودند که رای خود رادر حوزه انتخابیه قم به صندوق انداختند.

در این بین آیت الله یزدی در اظهار نظری پیرامون رد صلاحیت ها گفت: خوشگذران‌ها تأیید نشدند.

وی در این باره گفت: برخی تنها به فکر خوشگذرانی خود هستند و ما در دوره تأیید صلاحیت‌ها این افراد را تأیید نکردیم.

آیت الله یزدی: حضور در انتخابات صحه گذاشتن بر نظام اسلامی

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: مردم ایران سراسر آماده هستند تا امروز نظام اسلامی را یاری کنند برای همه افراد روشن است که حضور در انتخابات صحه گذاشتن بر نظام اسلامی حاکم بر کشور است.

وی با بیان اینکه نظام ما نظام اسلامی و ولایت فقیه ولائی است، افزود: امروز یکی از ایام الهی است که مردم به کمک دین خدا می‌آیند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به برگزاری انتخابات خبرگان و مجلس افزود: برگزاری این دو انتخابات همزمان با هم یکی از اقدامات مفید بوده است و دوره قبل خبرگان یکسال بر آن افزوده شد تا بتوان این دو انتخابات مهم را همزمان برگزار کرد.

وی افزود: در کمتر کشوری همانند ایران انتخابات در این گستردگی برگزار می‌شود و به‌خاطر هزینه در صرفه جویی تصمیم بر آن شد تا این دو انتخابات باهم برگزار شود.

آیت الله یزدی ادامه داد: مردم ما می‌دانند که مجلس خبرگان رهبری در طول قدرت رهبری است و مقدس‌ترین نهاد نظام اسلامی به شمار می‌رود که وظایف خاص معینی دارد.

وی تأکید کرد: افرادی که پای صندوق‌ها برای کمک به دین خدا می‌آیند باید نسبت به مجلس خبرگان توجه بیشتری داشته باشند و باید به کسانی رای داد که به وظایف خبرگان آشنایی کافی و لازم را دارند.

وی با اشاره به مهم‌ترین وظایف مجلس خبرگان رهبری، افزود: تعیین رهبری و نظارت بر بقای شرایط رهبری از جمله مهم‌ترین وظایف خبرگان است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مجلس خبرگان برای مسائل جاری و روزمره جامعه نیست بلکه برای فرهنگ اصیل حاکم بر کشور است.

وی عنوان کرد: مجلس خبرگان رهبری باید یک فقیه را انتخاب کند که با اسلام و مبانی اصیل آن آشنا باشد و سایر دستگاه‌ها نیز بر اساس رهنمودهایی که ولی فقیه بر اساس اصول اسلام بیان می‌کند حرکت کند از این رو وظیفه مجلس خبرگان بسیار سنگین است.

آیت الله یزدی ادامه داد: امیدواریم مردم بر این نکته توجه داشته باشند کسانی را انتخاب کنند که آن‌ها نسبت به انتخاب رهبر و نظارت بر بقای اوصاف رهبری تسلط داشته باشند.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به تعبیر امام راحل در رأس امور است، افزد: باید نمایندگانی به این مجلس بروند که دغدغه زندگی مردم را داشته و به فکر منافع شخصی و حوزه انتخابیه خود نباشند بلکه مصالح کل کشور را در نظر بیگیرند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: برخی از کاندید‌ها در دوره تبلیغات وعده‌هایی در زمینه حوزه انتخابیه خود می‌دادند که خارج از عرف بود و آن‌ها توجه ندارند که نماینده کل کشور هستند.

وی با بیان اینکه نماینده باید مصالح کل کشور را در زمینه داخلی و خارجی مورد توجه داشته باشد، افزود: نماینده باید به فکر مردم نیازمند باشد و در برابر استکبار ایستادگی کند.

وی با اشاره به اینکه مردم باید به نمایندگانی رأی دهند که دلسوز نظام و مردم باشند و مسائل کلان داخلی و خرجی را در نظر بگیرند، افزود: نماینده باید رشد سیاسی و شناخت اجتماعی داشته باشد و نسبت به مسائل جهانی از آگاهی لازم برخوردار باشد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه انتظار داریم از مردم که سطح تخصص و تعهد نمایندگان را در این دوره افزایش دهند. سطح تخصصص و تعهد نمایندگان نسبت به دوره‌های قبل متوسط نسبت به پائین بوده است و مردم باید در انتخاب خود توجه داشته باشند که این سطح را بالا ببرند.

علی لاریجانی: پیگیری مشکلات اقتصادی مهمترین اولویت مجلس آینده

رئیس مجلس شورای اسلامی که با حضور در مسجد امام حسن عسگری(ع) قم رأی خود را به صندوق شماره ۲۳ انداخت در جمع خبرنگاران این استان با بیان اینکه تلاش برای بازنده و یا برنده بودن نیست، تأکید کرد: ورود افراد قوی به مجلس شورای اسلامی در سرنوشت کشور تأثیر فراوانی دارد.

وی حضور مردم را مناسب توصیف کرد و گفت: حضور حداکثری نشان می‌دهد که مردم به سرنوشت خود حساس هستند که این می‌تواند کارآمدی بیشتری را رقم بزند.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از ارکان تصمیم گیری نظام هستند و تصمیمات مجلس شورای اسلامی در کوتاه مدت و دراز مدت تأثیرگذار است.

وی با اشاره به جایگاه مجلس و تأثیرگذاری آن در زندگی و معیشت مردم، افزود: حضور افراد توانمند در مجلس موجب می‌شود تا آینده کشور در شرایط مناسب‌تری رقم بخورد.

لاریجانی ضمن بیان این مسئله که مهمترین مشکل کشور اقتصاد است، کارآمدی اقتصادی، ایجاد رونق و مبارزه با رکود را از مهمترین مسائلی عنوان کرد که در مجلس آینده باید پیگیری شود.

وی تأکید کرد: مجلس آتی در راستای ایجاد بسترهای سرمایه گذاری و تسهیل امور برای سرمایه گذاران باید تلاش کند.

آیت الله آملی لاریجانی: تاثیر مشارکت مردم در عرصه های بین المللی

رئیس قوه قضاییه صبح جمعه با حضور در مسجد غریب الغربای شهر آمل در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تاثیر مشارکت مردم در عرصه های ملی و بین المللی خواستار مشارکت پرشور مردم در انتخابات شد.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی: حضور گسترده در انتخابات باعث اقتدار نظام می‌شود

آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی نیز از حوزه انتخابیه تهران کاندید مجلس خبرگان رهبری شده است پس از انداختن رأی خود در صندوق شماره ۵۰۵ حزوه انتخابیه قم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همت مردم را که در این انتخابات شرکت می‌کنند ارج می‌نهیم و این انتخابات برای ملت علاوه بر حقی که دارند یک تکلیف است و به شکوه و اقتدار نظام می‌افزاید.

وی با بیان اینکه اقتدار نظام به حضور پرشور مردم در صحنه است، تأکید کرد:‌ مردم مومن و انقلابی با حضور در همه صحنه‌ها موجب شکوه نظام می‌شوند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: مردم ایران با حضور چشمگیر در همه صحنه‌ها، دنیا را متحیر کرده و این حضور نشان دهنده ایمان مردم به اسلام و انقلاب و رهبری است.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی با اشاره به تقویت اقتدار نظام در صحنه بین‌الملل تصریح کرد که روز به روز ابعاد جدیدی از نظام اسلامی برای مردم دنیا روشن می‌شود.

وی عدالت و وحدت امت اسلامی را از مهم‌ترین اهداف نظام اسلامی دانست و افزود: نظام اسلامی توانسته همه تهدیدها و دشمنی‌ها و توطئه‌های آمریکا و صهیونیسم را خنثی کند و این مرهون حضور و وحدت مردم و عشق به نظام است که روز به روز بیشتر می‌‌شود.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری ابراز امیدواری کرد که شاهد حضور میلیونی مردم در این انتخابات و دیگر مناسبت‌ها خواهیم بود.

آیت الله ابراهیم امینی: نمایندگان مشکلات را فراموش نکنند

آیت الله ابراهیم امینی نیز از دیگر کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه تهران است که رای خود را در قم در صندوق سیار شماره ۵۰۶ انداخت وی پس از شرکت در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران گفت: از مردم ایران می‌خواهیم همانند دوره‌های گذشته به صورت گسترده در انتخابات شرکت و با بصیرت و شناخت به افراد اصلح رأی دهند.

وی با بیان اینکه از مردم می‌خواهیم که رأی سفید ندهند، اظهار داشت: ملت ایران با حضور خود به جهانیان اثبات می‌کند که بعد از سال‌ها به نظام اسلامی وفادار هستند و قدرت خود را در عمل نشان می‌دهند.

این استاد حوزه علمیه قم با توصیه به مسئولان و نمایندگان آینده مجلس گفت: به نمایندگان و مسئولان توصیه می‌کنم مردم ایران و مشکلات آن‌ها را فراموش نکنند.

وی افزود: مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی و بیکاری دارند و امیدواریم که نمایندگان با جدیت برای حل مشکلات تلاش کنند تا مردم از آن‌ها راضی شوند و ما باید قدردان حضور مردم باشیم.

آیت‌الله مکارم شیرازی: حضور مردم در انتخابات مایه ناامیدی دشمنان

مراجع تقلید نیز قم از همان ابتدای آغاز رای گیری در پای صندوق های رای حاضر شدند و در بیانات خود مردم را به حضور و ایجاد حماسه ای دیگر در پای صندوق های رای دعوت کردند.

آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی پس از انداختن رای خود در صندوق شماره ۵۰۵که به شکل سیار است در جمع خبرنگاران انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را نعمت بزرگی برای نظام اسلامی برشمرد.

این مرجع تقلید اضافه کرد: امیدوارم هر قشری که در این انتخابات شرکت می‌کنند توفیق دهد که به حاجات خودشان برسند.

آیت‌الله مکارم شیرازی ابراز امیدواری کرد که حضور باشکوه مردم در این انتخابات مایه خوشحالی دوستان نظام و ناامیدی دشمنان می‌شود.

این مرجع تقلید تصریح کرد: امیدوارم خداوند به مسئولان و افرادی که انتخاب می‌شوند توفیق دهد بهتر از گذشته برای حل مشکلات مردم قدم بردارند.

آیت‌الله سبحانی: رای به کسانی که درد جامعه را درمان کنند

آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی نیز پس از انداختن رای خود در صندوق شماره ۵۰۶ در جمع خبرنگاران بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و اظهار داشت:‌ برای اینکه پیشرفت جامعه رقم بخورد و مشکلات حل شود مردم باید در انتخابات شرکت کنند.

این مرجع تقلید تصریح کرد: از مردم انتظار می‌رود افراد صالح را که بیشتر مجلس به آنها نیاز دارد انتخاب کنند و به کسانی رای دهند که اهل درک و عقل باشند و دردهای جامعه را درمان کنند.

وی گفت: توصیه می‌شود همه کسانی که حائز شرایط شرکت در انتخابات هستند در این انتخابات شرکت کنند.

آیت‌الله سبحانی این انتخابات را مبارک دانست و تاکید کرد: در حقیقت رای، رای مردم است و خداوند پشتیبان ملت اسلامی است.

آیت‌الله نوری همدانی: حماسه ای دیگر در راه است

آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی نیز پس از شرکت در انتخابات اظهار داشت: بر همه لازم است در سرنوشت کشور خود و قدرت نظام نقش داشته باشند و با انتخاب خود سیلی محکمی به صورت دشمنان و حامیانش بکوبند.

این مرجع تقلید در توصیه ای به مردم گفت: همه با خروش در انتخابات حضور یابند و رای دهند و با این انتخابات جواب مثبتی به شهدا و آرمان های امام راحل خواهند داد و قدرت و عزت خود را ثابت خواهند کرد.

آیت الله نوری همدانی اظهار داشت: مردم باید افرادی را انتخاب کنند که متعهد و انقلابی باشند و مشکلات مردم را درک کرده باشند.

به اعتقاد این مرجع تقلید، امروز حماسه ای به وجود خواهد آمد که بسیار برجسته خواهد شد.

آیت‌الله جوادی آملی: مردم با حضور در انتخابات دست رد بر سینه بیگانگان می‌زنند

یکی از مراجع تقلید معتقد است که مردم با حضور باشکوه در انتخابات دست رد بر بیگانگان می‌زنند.

آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی پیش از ظهر جمعه پس از انداختن رأی خود در صندوق مستقر در حرم حضرت معصومه(س) اظهار داشت: پیام ما تشکر از استقلال طلبی و اسلام خواهی و اسلام طلبی مردم است.

این استاد برجسته حوزه اضافه کرد: ملت ما پیرو امام و رهبری و تابع قرآن و عترت هستند و با حضور در انتخابات دست رد بر بیگانه‌های شرقی و غربی می‌زنند.

آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر اینکه امیدوارم این انتخابات برای همگان مبارک باشد، افزود: نمایندگان مردم باید امانت مردم را حفظ کرده و نظام را به اهداف اصلی‌اش برسانند تا دشمن بیگانه ناامید شود و کشور با همدلی و همزبانی به نتیجه مطلوب برسد.

آیت‌الله گلپایگانی: رضایت امام زمان(عج) ملاک است

آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی پیش از ظهر جمعه رأی خود را در صندوق سیار شماره ۵۰۵ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری انداخت و سپس اظهار داشت:‌ از خداوند متعال مسئلت دارم که این مملکت و مردم شریف آن را در پناه عنایات خاصه حضرت ولی‌عصر امام زمان(عج) از جمیع خطرات و نقشه‌های شوم دشمنان، مصون و محفوظ بدارد و به همه توفیق عنایت فرماید که رضای خاطر شریف آن حضرت را در کارها و برنامه‌ها به دست آوریم.

این مرجع تقلید افزود: مقصد اصلی ما همین است که آن وجود مقدس از ما راضی و خشنود باشند.

آیت‌الله صافی گلپایگانی گفت: خداوند متعال بر عزت این مردم خوب و مملکت ما، با عمل‌کردن به احکام و دستورات شرع مقدس اسلام بیفزاید.

آیت الله موسوی اردبیلی: شرکت نکردن در انتخابات اشتباه است

یکی دیگر از مراجع تقلید گفت: اشتباه است که برخی در انتخابات شرکت نمی‌کنند و باید همه حضور گسترده در انتخابات داشته باشیم.

آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی صبح جمعه پس از انداختن رأی خود در صندوق سیار شماره ۵۰۶ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدواریم که حضور گسترده مردم در پای صندوق رای نتیجه خوبی در بر داشته باشد.

وی با بیان اینکه برخی از دوره‌ها نتایج مطلوب نبوده است، عنوان کرد: امیدواریم در این دوره نتیجه برگزاری انتخابات خوب باشد و مردم به نفع اسلام و مملکت رأی دهند.

این مرجع تقلید تأکید کرد: اشتباه است که برخی در انتخابات شرکت نمی‌کنند و باید همه حضور گسترده در انتخابات داشته باشیم.

آیت‌الله علوی گرگانی: تقدیر آیت‌الله علوی گرگانی از حضور پرشور مردم در انتخابات

آیت‌الله العظمی سیدمحمدعلی علوی گرگانی نیز پس از انداختن رأی خود در صندوق شماره ۵۰۵ قم در جمع خبرنگاران از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قدردانی کرد.

وی تأکید کرد: ملت ایران گوش به فرمان رهبری، مراجع تقلید و مردم هستند و لازم است همه مسئولان قدر ملت را بدانند چرا که این ملت باعث عزت و آبروی اسلام و مسلمین هستند.

این استاد سطوح عالی حوزه افزود: مردم در تمام شرایط مطیع بزرگان دین هستند و در اطاعت از رهبری و عالمان دینی دریغ نمی‌کنند.

آیت‌الله علوی گرگانی در پایان گفت‌: از ملت ایران به دلیل لبیک به ندای رهبری و مراجع تقدیر می‌کنم.

آیت‌الله علم‌الهدی:حضور اجتماعی مردم کشور را از ضربات دشمنان مصون می دارد

آیت‌الله سید‌احمد علم‌الهدی ظهر جمعه با حضور در پای صندوق های رای در حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: دین مداری و عشق به نظام اسلامی این حضور را رقم زد.

وی در پاسخ به این سوال که این حضور چه پاسخی برای بیگانگان دارد اظهار کرد: هر چه از انقلاب اسلامی می گذرد هیجانات و حضور مردم به مراتب قوی‌تر از روز نخست انقلاب می شود و این مسئله نمی تواند ضربه ای به کشور از جانب دشمنان وارد سازد.

امام جمعه مشهد بر لزوم دین مداری منتخبان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری تاکید کرد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در این دوره از انتخابات شاهد حضور پرشور مردم هستیم و با این حضور ثابت کردند که شرکت در انتخابات تکلیف واجب آن هاست.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: این مردم با عشق به اسلام و ولایت به پای صندوق رای آمدند.

وی گفت: این شرع و دین بود که مردم را پای صندوق های رای کشاند و اگر دین اسلام نمی بود مردم در این زمینه مشارکت نمی کردند.

آیت الله عباس واعظ طبسی: حضور مردم پای صندوق های رای توطئه دشمنان نظام را بی اثر کرد

آیت الله عباس واعظ طبسی ظهر جمعه هنگام انداختن رای به صندوق در حرم مطهر رضوی در جمع خبرنگاران افزود: از اینکه توفیق پیدا کردم روز جمعه و قبل از نماز به فریضه بزرگ انتخابات بپردازم و ادای انجام وظیفه کنم بسیار خوشحال هستم.

وی افزود: حضور پرشور مردم در انتخابات امروز نشان می‌دهد که سخنان دشمنان نظام هیچ تاثیری در اراده ملت ایران ندارد.

آیت‌الله واعظ‌ طبسی اظهار کرد: رأی دادن در انتخابات در راستای عمل به نیات امام راحل و مقام معظم رهبری بوده که برای من مایه غرور و افتخار است.

وی با اشاره به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بزرگترین انتخابات کشور به شمار می‌رود، عنوان کرد: با توجه به حساسیتی که دشمنان اسلام نسبت به این انتخابات داشته‌اند مردم به وظیفه خود عمل کرده و از صبح پای صندوق‌ها حاضر شدند.

نماینده ولی‌فقیه در استان‌های خراسان ابراز کرد: حضور پرشور مردم در انتخابات امروز نشان می‌دهد که سخنان دشمنان نظام هیچ تاثیری در اراده ملت ایران ندارد.

آیت الله واعظ طبسی از انتخابات به عنوان عرصه یک مبارزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با معاندان نظام یاد و تصریح کرد: الحمد لله در این عرصه نیز نظام جمهوری اسلامی و مردم شریف ایران اسلامی پیروز شدند.

و اما سایر مسئولان استانی نیز امروز در پای صندوق های رای حضور یافتند که به برخی از اظهار نظرها در جداول زیر اشاره می شود.

نام استان: آذربایجان شرقی * حضور پرشور مردم نشان دهنده وفاداری به نظام است آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: حضور پرشور مردم نشان از وفاداری ویژه مردم به نظام و علاقه آن ها به کشورشان است. وی ادامه داد: مردم با این شور حضور نشان می دهند که هم نسبت به ولایت فقیه و هم دولت و دیگر ارگان های جمهوری اسلامی متعهد هستند. آیت الله شبستری افزود: مردم آذربایجان در صحنه های مختلف نشان داده اند که پشتیبان نظام و جمهوری اسلامی هستند و در تمامی صحنه ها حضوی فعال دارند که امروز تا آخر وقت نیز شاهد این شور حضور خواهیم بود. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر شرکت اول وقت رای دهندگان در انتخابات گفت: شرکت در انتخابات، شرکت در مقدرات کشور است و نباید این کار خیر را به ساعات انتهایی انداخت بلکه از مردم می خواهیم به دلیل جلوگیری از هر گونه اختلالی در همین ساعات اولیه به پای صندوق بیایند. * استاندار آذربایجان شرقی در انتهای صف رای دهندگان ایستاد اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان که برای انداختن رای خود به یکی از شعب اخذ رای رفته بود در ابتدای ورود خود در انتهای صف طویلی که در این شعبه وجود داشت ایستاده و اصرار هیچ فردی برای پیش رفتن وی بدون صف میسر واقع نشد. وی در جمع خبرنگاران در خصوص پیش بینی خود از میزان حضور مردم تا پایان وقت انتخابات گفت: با توجه به حضور پرشور مردم در این شعبه و همچنین دیگر شعب استان، حضور و ازدحام مردم رفته رفته بیشتر می شود که البته از مردم می خواهیم رای دهی خود را به ساعت های انتهایی موکول نکنند. جبارزاده ادامه داد: پس از ثانیه شماری های فراوان برای فرا رسیدن این روز، سرانجام روز حماسه فرا رسیده و مردم مثل همیشه با حضور در پای صندوق های رای وفاداری خود به نظام و رهبری را نشان دهند. وی افزود: به هر میزان که امروز مشارکت مردم گسترده تر باشد به همان میزان نیز دشمنان مایوس تر می شوند و بار دیگر به جهانیان قدرت و اقتدار خود را ثابت خواهیم کرد.

نام استان: آذربایجان غربی * وحدت، همدلی و همزبانی پیام حضور مردم در انتخابات قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی نیز با حضور در ستاد انتخابات استان در شعبه سیار ۲۲۷ ارومیه پس از به صندوق انداختن رای خود در گفت و گو با خبرنگاران با قدردانی از حضور پرشور مردم در این دوره از انتخابات گفت: پیام این حضور پرشور که از ساعت های اولیه صبح آغاز شده و همچنان ادامه دارد، عمل به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص وحدت، همدلی و همزبانی است. وی اضافه کرد: مردم ایران اسلامی در مساله برجام وحدت، همدلی و همزبانی خود را به خوبی نشان دادند و در انتخابات امروز نیز این را بار دیگر به منصه ظهور رساندند. سعادت ادامه داد: شهروندان در سراسر آذربایجان غربی از آغاز زمان اخذ رای با شور و شعور در پای صندوق های رای شرکت کرده اند و مطمئن هستیم این حضور تا پایان زمان رای گیری نیز ادامه دارد. استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی رنگین کمان اقوام، پیروان ادیان و مذاهب است، گفت: تمامی اقوام در این استان به اتفاق در انتخابات شرکت و نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب کرده اند.

نام استان: اردبیل * حضور مثال زدنی مردم در پای صندوق های رای آیت‌الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در اردبیل در حاشیه حضور در شعبه اخذ رأی مسجد منصوریه در بیان اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: انتخابات سپردن چهار سال سرنوشت کشور و دین به منتخبین بوده و این امری بسیار خطیر است. وی انتخابات را وظیفه و مسئولیت بسیار مهم تک تک شهروندان دانست و تأکید کرد: انتخابات عبادت بزرگی است اما اگر در انتخابات قصور شود، گناه است. امام‌جمعه اردبیل اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را حساس توصیف کرد و به‌ویژه مجلس خبرگان رهبری را به دلیل انتخاب رهبری اکرام به ملت عنوان کرد. آیت‌الله عاملی تأکید کرد: مردم با حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، بالاترین مقام عالی کشور را انتخاب می‌کنند و این بزرگترین تکریم برای یک ملت است. وی حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را گسترده و مثال زدنی دانست و درعین‌حال از برخی بداخلاقی‌های انتخاباتی در روزهای گذشته گلایه کرد. * انتخاب نمایندگان اصلح زمینه تصویب قوانین کارگشا را فراهم می کند مجید خدابخش استاندار اردبیل گفت: حضور پرشور مردم اردبیل از دقایق ابتدایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قابل‌تقدیر است. وی افزود: چنین حضوری پشتوانه خلق یک حماسه در استان خواهد بود و در ادامه نیز اتحاد و انسجام مردم می‌تواند زمینه‌ساز توسعه در ابعاد مختلف استان شود. استاندار اردبیل با بیان اینکه امروز دو انتخابات سرنوشت‌ساز در کشور برگزار می‌شود، اضافه کرد: با انتخاب نمایندگان اصلح می‌توانیم زمینه تصویب قوانین مطلوب و کارگشا را فراهم سازیم. به گفته خدابخش این قوانین در ادامه می‌تواند در اختیار دستگاه‌های مجری قرار گرفته و در راستای عمران و پیشرفت کشور به کار آید.

نام استان: اصفهان * حضور پررنگ مردم چشم طمع دشمنان را کور می کند آیت الله محمد علی ناصری نماینده ولی فقیه در اصفهان اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران تحت نظر امام زمان (عج) شکل گرفته است و بر این اساس به مردم سفارش می‌کنم با حضور پر رنگ خود در صحنه‌های دفاع از نظام همچون انتخابات در شرایطی که ابرقدرت‌های جهانی و مستکبران برای دشمنی علیه این نظام متحد و به صف شده‌اند، چشم طمع دشمنان را کور کنند. وی با بیان اینکه این حضور پرشور که امروز شاهد آن بوده‌ایم دشمن را از دستیابی به اهداف خود ناامید می‌کند، افزود: کشور ایران امروز دشمان زیادی در سرتاسر جهان دارد اما خداوند زیر سایه حضور امام زمان (عج) ای نظام را از توطئه‌ها و دشمنی‌ها حفظ می‌کند. زعیم حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) اصفهان با سفارش بر حفظ وحدت و همدلی در میان مردم و در انتخابات و صحنه‌های مختلف دفاع از نظام گفت: تبعیت از رهبر معظم انقلاب وظیفه‌ای دینی و شرعی برای ماست و در اطاعت از فرمان ولایت‌فقیه باید همگی پای صندوق‌های رای حضور داشته باشیم. * حضور حداکثری در اصفهان رقم می خورد رسول زرگرپور استاندار اصفهان نیز با دعوت از مردم اصفهان برای حضور حداکثری در انتخابات امروز اظهار داشت: این انتحابات با توجه به جایگاه ایران در منطقه و نگاه جامعه جهانی به کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. وی با اشاره به اینکه امروز بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار اصفهانی واجد شرایط رای دادن هستند، ابراز داشت: بر این باوریم که حضور حداکثری را در استان رقم خواهیم زد تا اصفهان همواره پیشتاز رقم زدن حماسه‌های تاریخی در کشور باشد.

نام استان: البرز * حضور پرشکوه در پای صندوق ها نشانه رشد سیاسی مردم است سید حمید طهایی استاندار البرز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه همه شعب اخذ رای در ساعات اولیه صبح کار خود را آغاز کرده اند، اظهار داشت: تمهیدات لازم انجام شده تا مردم ولایتمدار البرز با آرامش پای صندوق های رای حاضر شده و رای خود را به صندوق بیاندازند. وی حضور باشکوه مردم پای صندوق های رای را نشانه رشد سیاسی و اجتماعی مردم دانست و گفت: امانتداری یکی از اصل های مهم در انتخابات است که این مهم از سوی عوامل اجرایی انتخابات در استان البرز به خوبی انجام خواهد شد. استاندار البرز ادامه داد: در سطح استان هزار و ۱۳۷ شعب اخذ رای جانمایی شده و پای هر صندوق رای ۱۹ نفر از عوامل اجرایی مشغول فعالیت هستند. طهایی با تاکید بر اینکه سیستم بازرسی بسیار قوی از سوی وزارت کشور اعمال شده است، افزود: بازرسان شورای نگهبان نیز در خصوص نظارت بر انتخابات حضوری پررنگ دارند. * حضور پرشور مردم در انتخابات سیلی محکمی بر دهان یاوه گویان آیت الله سید محدمهدی حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج در ساعات اولیه صبح امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه حضور مردم پای صندوق های آثار و برکات فراوانی دارد، گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات را سیلی محکمی بر دهان یاوه گویانی دانست که می خواهند میان مردم و مسئولان فاصله بیاندازد. وی افزود: امیدواریم افراد صالح که دلسوز کشور باشند و به منویات مقام معظم رهبری توجه ویژه داشته باشند انتخاب و روانه مجلس شوند.

نام استان: ایلام * حضور مردم باعث استحکام نظام می شود حجت الاسلام محمد نقی لطفی نماینده ولی فقیه در ایلام صبح جمعه با حضور در شعبه اخذ رای علوم پزشکی ایلام، رای خود را در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به صندوق انداخت. وی گفت: انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نماد مردم سالاری است، مظهر اقتدار ملت ایران در برابر بدخواهان و دشمنان است. امام جمعه ایلام اظهار کرد: مردم عزیز ایلام در تمامی انتخابات ۳۷ سال گذشته بالاترین میزان مشارکت در انتخابات را داشته اند و قطعا امسال هم شاهد حضور باشکوه مردم استان ایلام خواهیم بود. نماینده ولی فقیه در استان افزود: حضور مردم در انتخابات موجب استحکام نظام می شود و توطئه های دشمنان را خنثی می کند، مردم آماده خلق حماسه ای دیگر هستند و باز هم برگ زرینی از افتخارات مردم استان ایلام رقم خواهد کرد. * ایلامی ها همواره مشارکت بالایی در سرنوشت سیاسی کشور داشته اند محمدرضا مروارید استاندار ایلام پس از انداختن رأی خود به صندوق در شعبه اخذ رای دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار داشت: مردم استان ایلام با حضور گسترده خود در پای صندوق های رأی، بار دیگر وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی نشان خواهند داد. وی با اشاره به اینکه مردم استان ایلام در انتخابات گذشته مشارکت بالایی داشته اند، گفت: در این انتخابات نیز، با مشارکت بالا، نمایندگان اصلح خود را انتخاب خواهند کرد. وی اظهار کرد: مردم استان ایلام همواره نشان داده اند که جزو استان های برتر از نظر حضور و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی خود بوده اند و این بار نیز رکورد شکن خواهند بود و امیدواریم مشارکت آنان به بیش از ۹۰ درصد برسد. استاندار ایلام در خصوص اعلام نتایج انتخابات نیز گفت: با توجه به الکترونیکی بودن همه مراحل انتخابات به جز شمارش آرا قطعا این مرحله سریع تر نتایج اعلام می شود و بلافاصله پس از مشخص شدن نتایج به اطلاع مردم شریف استان خواهند رسید.

نام استان: بوشهر * حضور حداکثری ملت نشان از بصیرت آنان است آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران نور هدایت الهی و تجلی ایمان، تقوا، اخلاق و عدالت حکومتی اسلام است و رهبریت رکن اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایتمداری مردم نقشی مهم در اقتدار این نظام اسلامی دارا است، اظهار داشت: حضور حداکثری در انتخابات و مشارکت سیاسی؛ نشان از بصیرت، تعهد و ولایتمداری مردم عزیز ایران اسلامی دارد. وی افزود: انتخابات هفت اسفند ۹۴، صحنه دیگری برای حضور پرشور و سراسر بصیرت مردم عزیز استان ولایتمدار بوشهر است که بار دیگر صفحه زرین دیگری بر کتاب تابناک تاریخ خویش بیافزایند. * بهترین انتخاب، انتخابی است که مردم می کنند مصطفی سالاری استاندار بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور مردم در انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بنده نیز وظیفه خود دانستم که در نخستین ساعات آغاز انتخابات رای خود را به صندوق بیاندازم. وی با اشاره به اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات زمینه‌ساز آینده‌ای درخشان‌تر برای جامعه است، اضافه کرد: مردم استان بوشهر همواره حضوری گسترده و پرشور در انتخابات داشته‌اند و امسال نیز شاهد حضور گسترده مردم خواهیم بود. استاندار بوشهر با اشاره به اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات نقش مهمی در مشارکت بیشتر در اداره کشور به نحو احسن دارد، بیان کرد: انتخابی که توسط مردم صورت می‌گیرد بهترین انتخاب است. سالاری با اشاره به اینکه حضور حداکثری در این عرصه سبب افزایش اقتدار و عزت کشور می‌شود، ادامه داد: مردم پیروز اصلی این انتخابات هستند.

نام استان: خراسان جنوبی * مردم خراسان جنوبی همواره پشت نظام ایستاده اند وجه اله خدمتگزار استاندار خراسان جنوبی صبح جمعه درجمع خبرنگاران با بیان اینکه ۶۰۶ شعبه اخذ رای در سطح استان پیش بینی شده است، گفت: همه عوامل اجرایی اعم از نظارت و بازرسی آمادگی کامل برای برگزاری روند انتخابات را دارند. وی خطاب به مردم استان گفت: مردم باید بدانند حضورشان نشان دهنده تعهد و دلسوزی آن‌ها به استان است. خدمتگزار با بیان اینکه امروز همدلی بزرگی در بین مردم رقم خواهد خورد، افزود: دادن یک رای از سوی مردم برای نظام جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت است. استاندار خراسان جنوبی با اشاره به شوق مردم برای حضور در انتخابات گفت: مردم استان همواره در صحنه‌های مختلف پشت نظام ایستاده‌اند. وی ادامه داد: هم اکنون نیز با شناخت کامل از کاندید‌ها پای صندوق‌های رای حضور یافته و مسائل را به درستی رصد می‌ کنند. * حضور اهل تسنن در انتخابات امسال پرشورتر خواهد بود مولوی غلام حیدر فاروقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر ضمن دعوت تمامی مردم شریف کشور و به خصوص خراسان جنوبی برای حضور حداکثری در انتخابات امسال، اظهار کرد: شرکت در انتخابات یک وظیفه ملی است. وی با تاکید بر اینکه هر چه مردم در این انتخابات حضور پررنگ تری داشته باشند، عزت و اقتدار کشور بالا‌تر می‌رود، بیان کرد: در حال حاضر دشمن تبلغیات زیادی علیه نظام دارد و اینگونه تبلیغ می‌کند که مردم از نظام و انقلاب اسلامی برگشته‌اند که حضور حداکثری آن‌ها در پای صندوق‌های رای می‌تواند مشت محکمی بر دهان دشمن باشد. امام جمعه اهل سنت بیرجند با اشاره به حضور حداکثری اهل تسنن خراسان جنوبی در انتخابات‌های گذشته، بیان داشت: جامعه اهل تسنن از ابتدای انقلاب تاکنون در همه انتخابات حضور حداکثری و بالای ۸۵ درصد داشته‌اند و امسال نیز حضور آن‌ها پرشور‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود. مولوی فاروقی به ویژگی‌های یک نماینده اصلح اشاره کرد و افزود: نماینده اصلح کسی است که صالح، شایسته، متقی، متدین و با وجدان و دلسوز برای مردم باشد.

نام استان: خراسان رضوی * نمایش اقتدار نظام با مشارکت مردم در انتخابات علیرضا رشیدیان در جمع اصحاب رسانه خراسان رضوی بیان کرد: همایش بزرگ رای مردم امروز یک بار دیگر عزت ملی ما را به جهانیان نشان خواهد داد و مردم با مشارکت خود اقتدار نظام را به نمایش خواهند گذاشت. استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: بیش از ۶۰ هزار نفر در استان در هیات اجرایی، نظارتی، امنیتی در خدمت مردم شریف خراسان رضوی هستند و تاکنون همه مقدمات فراهم شده است. رشیدیان با تبریک به رای اولی های استان اظهار گرد: تمامی مردمی که در انتخابات شرکت می کنند باید بدانند که در تعیین سرنوشت سیاسی کشورشان شریک هستند و امیدواریم که مردم با مشارکت در انتخابات در نظام مردم سالاری دینی نقش آفرینی با نشاطی داشته و برای آینده کشورمان نقش داشته باشیم.

نام استان: خراسان شمالی * حضور حداکثری در انتخابات دشمنان را مایوس تر از همیشه خواهد کرد نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد پس از انداختن رای خود به صندوق انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به عنوان روزحماسی و پر از شور و نشاط برای مردم و نظام اسلامی توصیف کرد و اظهارداشت: مردم ایران اسلامی پس از ۳۷ سال از انقلاب همچنان در پیروی از ولایت، از آرمان‌ها و ارزش‌های نظام اسلامی حمایت می‌کنند. حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی اظهار کرد: مردم عزیز ما راهی که از اول انقلاب در پیش گرفته‌اند با حضور در صحنه‌های مختلف انقلاب ادامه می‌دهند. وی افزود: ملت بزرگ ایران و مردم خراسان شمالی امروز با حضور خود در پای صندوق‌های رای به دشمنان ثابت خواهند کرد که ملت بزرگ ایران همیشه در صحنه است. حجت الاسلام یعقوبی یادآور شد: ملت ایران ملتی استکبار ستیزند و امروز هم روز سختی برای استکبار و دشمنان این کشورخواهد بود و حضور گسترده و حداکثری مردم در این انتخابات آنان را مایوس تر از همیشه خواهد کرد. * حضور در انتخابات یک وظیفه ملی است سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی نیز بعد از انداختن رای خود به صندوق، در جمع خبرنگاران گفت: امیدوارم که امروز مردم با حضور با شکوه و با نشاط خود دشمنان نظام اسلامی را نا امید و عزت و سربلندی نظام را در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت برسانند. پرویزی رای به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری را رای به نظام اسلامی دانست و با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری گفت: حضور در انتخابات و رای دادن به نامزدهای اصلح برای تعیین سرنوشت کشور یک وظیفه ملی است.

نام استان: خوزستان *مردم خوزستان انتخابات پرشور را رقم زدند عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان اظهار داشت: همه ما امیدوارم هستیم در این دوره شاهد حضور باشکوه مردم خوزستان پای صندوق های رای باشیم. وی افزود: البته با توجه به شور و نشاطی که در ایام تبلیغات از سوی نامزدها و هواداران آنها مشاهده کردیم، بی شک امروز مردم خوزستان یک انتخابات پرشور را رقم خواهند زد. مقتدایی تصریح کرد: خوشبختانه با تمهیدات صورت گرفته، شرایط بسیار مناسبی برای انجام فعالیت های رای گیری در خوزستان از سوی مدیران و دستگاه های مختلف انجام شده است و امنیت خوبی در تمامی شعب اخذ رای پیش بینی شده است. استاندار خوزستان بیان کرد: همچنین در مدت فعالیت های تبلیغاتی، شاهد شرایط آرامی در استان بودیم و امنیت لازم برای فعالیت همه نامزدها برای انجام امور تبلیغاتی فراهم شده بود و از این بابت شاهد هیچ مشکلی در استان نبودیم

نام استان: زنجان * مردم عزت ایران را به دنیا نشان دادند حجت الاسلام علی خاتمی نماینده ولی فقیه در زنجان گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری دو عید بزرگ را در دوما اخیر داشتیم که یکی ۲۲ بهمن ماه بود که با حضور قدرتمند مردم این عید محقق شد و انتخابات هفتم اسفند ماه عید بزرگ دیگر است. وی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام مردم سالاری دینی است و ما مسلمانیم و اعتقادات ما براساس قرآن و اسلام است و در این میان مردم نقش تعیین کننده ای را در سرنوشت خود دارند. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، گفت: مردم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و روستا، مجلس خبرگان، رئیس جمهور را انتخاب می کنند و در انتخاب رهبر و وزراء و مسئولان هم با واسطه نقش دارند. حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: اقتضای مردم سالاری دینی حضور در صحنه انتخابات است و در این میان مردم با حضور در پای صندوق های رای عزت ایران را به دنیا نشان خواهند داد. وی تاکید کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات نشانه اقتدار ایران است و زنده بودن و بصیر بودن ملت و مردم را نشان می دهد.

نام استان: سمنان * حضور یکپارچه مردم امید دشمنان را تضعیف می کند محمدرضا خباز استاندار سمنان صبح آدینه با حضور در مسجد المهدی شهر سمنان ضمن به صندوق انداختن رای خود، ابراز داشت: اهمیت انتخابات هفتم اسفندماه به این دلیل است که این رای گیری نخستین انتخابات پس از توافق های تیم دیپلماسی انجام می شود که در نوع خود، مهم و حائز توجه است چرا که امروز چشم دنیا به مشارکت مردم و رای ملت بزرگوار، تائیدی برای فعالیت های نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می شود. وی گفت: خوشبختانه حضور پرشور مردم استان شهید پرور سمنان تا اندازه ای بوده که من از هم استانی ها می خواهم تا برای حضور در انتخابات از همین ساعات ابتدایی اقدام کنند چرا که هرچه به ساعات ظهر نزدیک می شویم قطعا به دلیل ازدهام جمعیت و خستگی عوامل اجرایی ممکن است با صفوف طویل مشارکت مردم روبرو شوند. خباز افزود: امروز روز سرنوشت ساز ایران اسلامی است که چشم جهانیان به ما دوخته شده، لذا حضور یکپارچه مردم، امید دوست داران نظام را تقویت و امید دشمنان نظام را تضعیف خواهد کرد همچنین حضور پرشور مردم در انتخابات هفتم اسفندماه، تجدید میثاقی مجدد با امام خمینی(ره)، شهدا و آرمان های انقلاب محسوب می شود.

نام استان: فارس * هر رای تیری به قلب دشمنان اسلام آیت الله اسد الله ایمانی امام جمعه شیراز صبح جمعه در حاشیه حضور پای صندوق های رای در جمع خبرنگاران تاکید کرد: هر یک برگ رای مانند تیری به قلب دشمنان اسلام و انسانیت است. وی ادامه داد: در مقابل هر فردی که یک برگ رای به درون صندوق ها می اندازد دشمنان احساس ناامیدی بیشتر می کنند که در طول سالهای متمادی نتوانستند ضربه ای به نظام بزنند. امام جمعه شیراز با اشاره به اینکه رای دادن به عنوان یک حق برای همگان است، گفت: هرکس از این حق خود استفاده نکند، خسارت وارد کرده است. آیت الله ایمانی تصریح کرد: برای انجام کار خیر باید از یکدیگر سبقت گرفت به همین دلیل مردم برای حضور پای صندوق های رای در ساعات اولیه حاضر شوند. * مردم باید با حضور خود به تشکیل مجلسی متناسب با نیاز جامعه کمک کنند محمد علی افشانی استاندار فارس صبح جمعه با اشاره به اینکه: شرایط انسانی و فیزیکی ۳ هزار و ۱۱ شعبه اخذ رای استان برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم است٬ گفت: مردم ساعات اولیه را برای حضور انتخاب کنند. استاندار فارس یادآور شد: مجلس در تمامی مراحل زندگی مردم تاثیر گذار است و نیاز به حضور تک تک افراد است. افشانی تصریح کرد: مردم باید با حضور خود کمک کنند که مجلسی متناسب با نیازهای جامعه تشکیل شود.

نام استان: کردستان * حمایت از نظام پیام اصلی انتخابات است آیت‌الله سیدمحمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان امروز جمعه بعد از انداختن رای خود درصندوق اخذ رای در شعبه ۲۷ واقع در مسجد جامع سنندج در جمع خبرنگاران استان گفت: حضور و مشارکت مردم در انتخابات باعث تقویت انسجام و ایجاد شور و نشاط ملی می شود. وی با بیان اینکه پیام اصلی انتخابات نمایش وحدت و حمایت از نظام اسلامی است، عنوان کرد: بی شک مردم با حضور خود در این دوره از انتخابات وحدت و انسجام خود را به گوش جهانیان می رسانند. وی با اشاره به اینکه مجلس یکی از تاثیرگذارترین نهادهای انقلاب اسلامی است، اظهارداشت: با توجه به جایگاه نظارتی و تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی به هر میزان مردم مشارکت بیشتری در انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته باشند شاهد توسعه بیش از پیش کشورمان خواهیم بود. نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: امیدواریم امروز مردم استان هم صدا با سایر مردم اقصی نقاط کشورمان حضور باشکوه در پای صندوق های رای داشته باشند. * حضور گسترده مردم کردستان در شعبه های اخذ رای عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان امروز بس از انداختن رای خود در شبعه ۲۷ اخذ رای واقع در مسجد جامع سنندج در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: برنده واقعی این دوره از انتخابات مردم هستند. وی عنوان کرد: از صبح امروز و همزمان با اعلام آغاز زمان رای دادن شاهد مشارکت خوب مردم استان در انتخابات بودیم. وی اظهارداشت: انتظار داشتم که از ساعات میانی ظهر شاهد حضور پرشور مردم در انتخابات باشیم، ولی اکنون حضور گسترده ای از مردم را در اکثر شبعه های اخذ رای شاهد هستیم و این باعث تقدیر است. استاندار کردستان ادامه داد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم در سطح استان انجام شده است و پیش بینی می شود میزان مشارکت مردم استان در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نسبت به میانگین کشوری افزایش پیدا کند.

نام استان: کرمان * مردم برنده انتخابات هستند آیت الله سید یحیی جعفری نماینده ولی فقیه در کرمان انتخابات را متعلق به مردم دانست و افزود: از زمان پیروزی انقلاب تاکنون در همه دوره ها شاهد برگزاری انتخابات با حضور گسترده مردم بوده ایم. وی عنوان کرد: هر کاندیدایی که در این انتخابات برنده یا بازنده شود در نهایت این مردم هستند که برنده انتخابات خواهند بود. امام جمعه کرمان گفت: انشاءالله امروز حماسه ای توسط ملت ایران رقم خواهد خورد که در طول ۳۶ سال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سابقه نداشته باشد. نماینده ولی فقیه در استان کرمان عنوان کرد: تقاضای بنده از مسئولین امر این است که ساز و کاری فراهم کنند که مردم بتوانند با سهولت بیشتر در انتخابات شرکت کرده و رای خود را به صندوق بیاندازند. * شرکت در انتخابات حق مردم است علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان در جمع خبرنگاران انتخابات وظیفه و حق مردم دانست و اظهار کرد: حق این است که مردم با رای خود سرنوشت کشور را تعیین کنند. استاندار کرمان ادامه داد: همچنین مردم به دلیل مسائل ملی و کشوری شرکت در انتخابات را وظیفه می دانند؛ خوشبختانه ملت ایران همواره طی ۳۷ سال گذشته در انتخابات شرکت کرده اند و نشان دادند وظیفه شناس بوده و از حق خود دفاع می کنند. رزم حسینی ادامه داد: خوشبختانه در استان کرمان مردم بی طرفی کامل خود را در مسائل سیاسی حفظ کرده و با نظم و انضباط در پای صندوق های رای حضور پیدا می کنند. نماینده عالی دولت در استان کرمان گفت: شمارش آراء بلافاصله بعد از اتمام رای گیری آغاز و نتیجه واقعی به مردم اعلام خواهد شد.

نام استان: کرمانشاه * حضور عظیم مردم در انتخابات ادعا نیست آیت الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در حاشیه انداختن رای خود به صندوق در جمع خبرنگاران حضور مردم استان در انتخابات این دوره را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: اینکه مردم در اولین ساعات شروع رای گیری در پای صندوق های رای حاضر شدند که از اول انقلاب تاکنون هم شاهد این امر بوده ایم یک حضور معنادار است به نحوی که در هیچ جای دنیا چنین انتخابات پرشور و گسترده ای وجود ندارد. امام جمعه کرمانشاه افزود: حضور عظیم مردم ایران یک ادعا نیست بلکه فیلم ها و عکس های این حضور به خوبی گواه بر این مدعاست، چرا که مردم ایران در رقم زدن سرنوشت کشورشان بسیار تاثیرگذاربوده اند. آیت الله علما تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب خودشان همواره در پای صندوق های رای حاضر می شوند و سرعت در عمل خیر دارند ضمن اینکه مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می کنند. * اهل تسنن و شیعه در راه حفظ نظام متحد هستند ماموستا ملا محمد محمدی پیش از ظهر امروز جمعه و پس از اندختن رای خود به صندوق در دبیرستان دخترانه استقلال شهر کرمانشاه به خبرنگاران گفت: این انتخابات بسیار برای مردم ما مبارک است و امیدواریم ملت با توان بیشتری در راه حفاظت از آرمان های نظام قدم بردارند. وی افزود: مردم اهل سنت و اهل تشیع فرقی با هم ندارند و با اتحاد و همدلی و همبستگی در راه حفاظت و صیانت از نظام همراه همدیگرند، همچنانکه در طول سالیان گذشته انقلاب در عرصه های مختلف همراه همدیگر بوده اند. محمدی خواستار حضور باشکوه و منسجم مردم در انتخابات امروز شد و‌ گفت: درخواست ما از مردم حضور باشکوه و منسجم در پای صندوق های رای است و از آنان می خواهیم هر چه زودتر در ساعات ابتدایی رای گیری به پای صندوق های رای آمده و آرا خود را به صندوق بیندازند. ماموستا محمدی بیان کرد: حضور مردم در پای صندوق های رای این پیام را برای دشمنان دارد که هر چه توطئه برای تخریب مسلمانان به کار گرفته با این حضور خنثی شده است. وی افزود: به لطف خداوند متعال مملکت ما و ملت ما فعالیت چشمگیری در امر انتخابات دارند و این خود پاسخ محکمی برای دشمنان است. * امید نسل جوان پیام انتخابات است اسد الله رازانی استاندار کرمانشاه پس از انداختن رای خود در صندوق در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: پیام انتخابات و پیام حضور مردم ایران در پای صندوق های رای پیام پایداری و عزت کشور است. رازانی پیام دیگر انتخابات را امید برای نسل جوان دانست و افزود: انتخابات در ذات خود یک پدیده سیاسی است که در داخل کشور پیام مثبتی را القا خواهد کرد. استاندار کرمانشاه تصریح کرد: ایران کشوری با مشخصات سوق الجیشی و داعیه عقیدتی و سیاسی در جهان بوده و پیام انتخابات ملت ما برای کشورهای دیگر واضح و مثبت است.

نام استان: گلستان * مردم اسلحه قوی نظام جمهوری اسلامی آیت الله سید کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان در جمع خبرنگاران، ضمن تاکید بر اهمیت داخلی و خارجی انتخابات هفتم اسفند، گفت: این روز بزرگ را به همه ملت ایران به خصوص هم استانی ها تبریک می گویم و امیدوارم همه افتخار حضور در انتخابات را داشته باشند. امام جمعه گرگان افزود: این دو انتخابات بسیار مهم است زیرا کسانی انتخاب می شوند که در مسائل مهم کشور تصمیم ساز هستند به همین دلیل وظیفه هر ایرانی است که در انتخابات شرکت کند و افراد اصلاح را انتخاب کند. وی ادامه داد: از جهات بین المللی هم این مساله مهم است زیرا حضور حداکثری در انتخابات نشانه این است که نظام و جمهوری اسلامی در اکثریت قاطع جایگاه دارد و این بسیار مهم است. آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: با توجه به جنگ نرمی که دشمن راه انداخته، مهمترین اسلحه ما در این نظام مردم هستند و وقتی آن ها ببینند چنین اسلحه قوی نظام جمهوری اسلامی دارد، هم از نظر داخلی و هم خارجی مهم است. * اثر بین المللی حضور مردم در انتخابات حسن صادقلو استاندار گلستان نیز در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: شخصیت ملت ما در دل این انتخابات محک می خورد و این انتخابات مانند ۲۲ بهمن است که نقش و تاثیر آن هم نافذ زمان و هم نافذ مکان است. وی افزود: این انتخابات هم تاثیر بین المللی و هم منطقه ای و هم ملی دارد و مجلس شورای اسلامی و خبرگان با انتخابات جامع عقول می شود و تاثیر در تصمیم های آینده و نسل های فعلی و آینده دارد. صادقلو در ادامه با بیان این که انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران فقط یک اهرم حاکمیتی نیست، اظهار کرد: بلکه انتخابات یک امر قیامتی است چون نافذ زمانی است و در شرایط فعلی و تاثیری که ایران در معادلات بین المللی دارد و این آرای ملت پشتوانه اساسی این تعامل ها است و دنیا در شرایط بین المللی به پشتیبانی و آرا ملت توجه خاصی دارد. استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود افزود: دید من این است که این آرا ملت پشتیبان بزرگ در مطالبات جهانی و منطقه ای باشد و خیلی از دشمنان ما را پای مذاکره و عقل و استدلال می آورد. وی ادامه داد: مردم در این سال ها امتحان خود را در صحنه های بسیاری در انقلاب خوب پس داده اند و هر گاه دشمن تبلیغات بیشتری بر ضد نظام جمهوری اسلامی انجام داده است پشتیبانی و حضور مردم نیز بیشتر بوده است.

نام استان: گیلان * همه برای نقش آفرینی در سرنوشت خود تعجیل کنند آیت الله زین العابدین قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان پس از انداختن رای خود به صندوق های انتخاب نمایندگان دهمین مجلس شورای اسلامی و پنجمین مجلس خبرگان اظهار کرد: سرنوشت مردم در انتخابات تعیین می شود و این امر مهمی است که هر کس باید به آن توجه نشان دهد. وی با بیان اینکه بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری، روز انتخابات روز عید است، افزود: حضور در انتخابات و رای دادن، پیروی از ولایت و ارزش های جمهوری اسلامی و خون شهدا است که سرنوشت کشور را بیمه می کند. نماینده ولی فقیه در استان گیلان با توصیه به مردم استان برای حضور در صندوق های رای در ساعات پیش رو تاکید کرد: مردم حضور در انتخابات را به ساعات پایانی روز موکول نکنند زیرا خداوند در قرآن کریم به مردم بر پیشی گرفتن برای رحمت الهی تاکید کرده است. آیت الله قربانی تصریح کرد: همه باید برای شرکت در انتخابات و نقش آفرینی در سرنوشت خویش، تلاش کرده و تعجیل کنیم. * حضور در انتخابات نشانه بلوغ سیاسی افراد است محمد علی نجفی استاندار گیلان صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: همه امکانات در استان فراهم شده تا انتخابات به بهترین شکل برگزار شود. وی با بیان اینکه حضور در انتخابات نشانه بلوغ سیاسی افراد است، تصریح کرد: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای باعث اقتدار و عزت ملی می شود. نجفی با اشاره به اینکه مردم با رای خود نقش مهمی در عزت انقلاب و استقلال خواهی کشور خواهند داشت، تاکید کرد: مردم با هر فکر و عقیده ای که دارند، به خاطر کشورشان باید پای صندوق های رای آمده و اقتدار ملی را بیش از پیش به رخ جهانیان بکشند. وی همچنین از مردم همیشه در صحنه گیلان درخواست کرد تا در ساعات اولیه رای گیری پای صندوق های رای حضور یابند.

نام استان: مازندران * غیرت ملی در انتخابات به رخ جهانیان کشیده می شود آیت‌الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در استان مازندران با حضور در پای صندوق رأی در مسجد شکوهی ساری با تقدیر از مشارکت مردم در پای صندوق رأی افزود: عزت و غیرت ملی در انتخابات به رخ جهانیان کشیده می‌شود. وی با اشاره به‌ اینکه انتظار داریم مردم بر صندوق‌های رأی حضور پیدا کنند، افزود: حضور مردم سبب می‌شود تا سرنوشت خود را به‌درستی رقم بزنند. نماینده ولی‌فقیه در مازندران بابیان این‌که همه باید به پیروی از رهبری و علیرغم تبلیغات سوء استکبار امروز حماسه‌ای بزرگ را برای کشور و استان رقم زنند، افزود: عزت ملی و غیرت ملی کشور را باید به جهانیان نشان دهیم. * مشارکت حداکثری مازنی ها مشت محکمی بر دهان استکبار خواهد زد ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران پس از حضور در پای صندوق رأی در مسجد شکوهی ساری اظهار داشت: مازندران استانی بوده که در خلق حماسه‌های سیاسی و حضور در پای صندوق‌های رأی آمار بالایی داشته است. وی با بیان این که مازندران در انتخابات ریاست جمهوری حضور بیش از ۹۳ درصدی داشته است، افزود: در این انتخابات هم مردم حماسه جدیدی خلق کرده و تجلی حضور را برای تعیین سرنوشت خود رقم خواهند زد. فلاح انتخابات را در هر کشوری سرنوشت‌ساز و مهم برشمرد و افزود: مردم هر چه حضور بیشتری داشته باشند برای اقتدار کشور مهم است و مردم با شرکت در انتخابات این مرحله بسیار مهم و با مشارکت حداکثری امروز مشتی بر دهان استکبار خواهند زد.

نام استان: مرکزی * نمایندگان پس از شمارش آراء نیز از قانون اساسی تمکین کنند آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: براساس فرموده مقام معظم رهبری انتخابات هم وظیفه است و هم حق و مردم با شرکت در انتخابات هم این حق خود را محقق می کنند و هم ادای وظیفه می کنند. وی تاکید کرد: همه آحاد مردم باید با نیت پاک و اخلاص برای انتخاب نمایندگان اصلح و شایسته در انتخابات حضور پیدا کنند. دری نجف آبادی تصریح کرد: آثار و نتایح تصمیمات مجلس شورای اسلامی برای سال های سال ماندگار است، بنابراین مردم باید ضمن حضور پرشور در انتخابات، کاندیداهای شایسته را انتخاب کنند. نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان داشت: مردم با حضور پرشور خود در عرصه های مختلف و انتخابات، همواره دین خود را به نظام و انقلاب اسلامی ادا کرده اند و این بار هم مانند دوره های گذشته بدون شک حضور پر رنگ خواهند داشت. نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج شمارش آرا هم باید نمایندگان به آرای مردم و قانون اساسی تمکین کرده و از حاشیه پراکنی خودداری کنند. * ثمره مشارکت مردم در مسیر منافع ملی خواهد بود محمود زمانی قمی استاندار مرکزی انداختن رای خود به صندوق اخذ رای در مدرسه حاج تقوی اراک، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شور و شعف مردم استان و استقبال آنان برای حضور در پای صندوق های رای از ساعات اولیه کاملا مشهود است و این حضور پرشور و احساس مسئولیت در شرایط کنونی کشور از مردم ولایتمدار و شریف استان انتظار می رفت که محقق شد. وی افزود: امیدوارم مردم استان با مشارکت حداکثری خود، افتخار بزرگی را در کشور رقم بزنند و بیشتری میزان مشارکت مردم از میان واجدین شرایط رای را داشته باشند. استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: برآیند و ثمره این مشارکت پرشور و حداکثری قطعا در مسیر منافع ملی کشور خواهد بود.

نام استان: لرستان * حضور پرشور مردم مهر تایید بر نظام است آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستلن در حاشیه انداختن رای خود به صندوق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور پرشور و حماسی مردم در انتخابات مهر تاییدی بر نظام اسلامی و پاسخ دندان شکنی به دشمنان خواهد داد. وی با بیان اینکه یقینا مردم با بصیرت، آگاه و مسئولیت پذیر ما در برابر مسئولیتی که احساس می کنند سعی می کنند در اولین لحظات رای گیری در شعب اخذ رای حاضر باشند و تکلیف خودشان را ادا کنند گفت: این رای مردم نشانه ایستادگی و وفاداری مردم است. نمانیده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مردم می خواهند بگویند بعد از ۳۷ سال بر آرمانهای امام و شهیدان ایستاده و وفادار به نظام، ولایت ور هبری هستند گفت: امسال از سوی رهبری به عنوان سال همدلی و همزبانی نامگذاری شده و این حضور باشکوه مردم جلوه ای از همدلی و همزبانی مردم برای پیشرفت کشور است. آیت الله میرعمادی با بیان اینکه دشمنان سعی و تلاش کردند مردم را مایوس کنند و تبلیغات روانی انجام دادند گفت: ولی مردم با حضور به هنگام و به موقع در صحنه عملا به دشمن پاسخ می دهند و ثابت می کنند مملکت و نظام متعلق به خودشان بوده و رای خود را به نظام می دهند. وی بیان داشت: اگر به خوبی به نظرات مردم توجه کنیم همیشه مردم ما برخلاف نظر دشمن و آمریکا عمل کرده اند و در این انتخابات هم مردم ما برخلاف نظر آنها عمل می کنند چرا که اراده دشمن اراده شیطانی است و اراده مردم ما الهی است. نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: مردم فرصت را مغتنم بشمارند و هرچه سریع تر پای صندوق رای حضور پیدا کنند و فرد اصلح را انتخاب کنند تا مجلسی مومن، معتقد و مقاوم داشته باشیم. * حضور پرشور مردم مایه عزت و شرف ایران است هوشنگ بازوند استاندار لرستان در حاشیه انداختن رای خود به صندوق در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور مردم استان در انتخابات، اظهار داشت: این حضور مایه عزت و شرف مردم ایران اسلامی است. وی با بیان اینکه انتخابات در ۳۱ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی لرستان برگزار می شود گفت: تعداد شعب اخذ رای هزار و ۴۲۵ و تعداد صندوقهای رای در سراسر استان نیز دو هزار و ۸۵۰ صندوق است. استاندار لرستان همچنین با اشاره به کار اطلاع رسانی اخبار مربوط به انتخابات عنوان کرد: ستاد انتخابات استان تشکیل شده و لحظه به لحظه روند انتخابات به اطلاع رسانه ها و عموم مردم خواهد رسید. بازوند با تاکید بر اینکه میزان رای ملت است و مهم آن است که از صندوق بیرون می آید گفت: در این راستا همه و همچنین سایر نامزدها به رای مردم احترام بگذارند و از از نامزد منتخب برای توسعه و پیشرفت استان حمایت کنند.

نام استان: هرمزگان * مشارکت حداکثری مردم پشتوانه محکمی برای نمایندگان خواهد بود جاسم جادری استاندار هرمزگان نیز با بیان اینکه هفتم اسفند روزی بزرگ و سرنوشت ساز برای ملت ایران است، عنوان کرد: از مردم می خواهیم براساس فرمایش مقام معظم رهبری برای انجام کار خیر پیش رو شوند و در ساعات اولیه رای خود را به صندوق بیندازند. وی ادامه داد: ملت ایران امروز نیز بار دیگر به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی لبیک گفتند و برای ادای وظیفه و حق خود در انتخابات حضور یافته اند و تا کنون نیز مشارکت خوبی داشته اند. جادری با بیان اینکه هرمزگان همواره از استان های پیش رو در میزان مشارکت در انتخابات بوده است، اظهار داشت: از همه مردم شریف استان هرمزگان می خواهیم تا بار دیگر حماسه ای به یاد ماندنی را خلق کرده و از حق شهروندی خود برای انتخاب نمایندگان خود استفاده کنند. وی بیان داشت: مشارکت حداکثری مردم هرمزگان در انتخابات پشتوانه محکمی برای نمایندگانی است که انتخاب خواهند شد تا بتوانند از حقوق مردم دفاع کنند.

نام استان: همدان * هرکس عشق وطن دارد باید رای بدهد آیت الله غیاث الدین طه محمدی در جمع خبرنگاران با تاکید بر وظیفه قانونگذاری نمایندگان مجلس اظهار داشت: امروز حجت بر همه تمام است و باید با حضور گسترده در پای صندوق های رای تکلیف خود را به انجام رساند. آیت الله محمدی تاکید کرد: مردم در همه عرصه‌ها، نظام جمهوری اسلامی را سرافراز کرده ‌اند و در همه صحنه ها حضوری گسترده داشته ‌اند. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به مقاومت های مردم استان همدان در دوران هشت سال دفاع مقدس، گفت: باید با حضور گسترده در پای صندوق های رای پاسخی دندان شکن به دشمنان بدهیم. نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان گفت: رهبر رشید و فرزانه انقلاب امام خامنه ای فرمودند شرکت در انتخابات جهاد در راه خدا است. وی با بیان اینکه مردم ما دارای شور انقلابی هستند، گفت: هر کس خود را مسلمان شیعه و ایرانی می داند و عشق وطن را دارد باید رای بدهد و از این فضلیت بزرگ خود را محروم نکنند. وی در ادامه با بیان اینکه شرکت در انتخابات یک جهاد حق و باطل است، عنوان کرد: کسانی که در انتخابات شرکت نکنند در دو دنیا متضرر خواهند شد. * پیروز واقعی این انتخابات مردم هستند محمدناصر نیکبخت استاندار همدان با پیش بینی افزایش مشارکت مردم در این دوره از انتخابات، اظهار داشت: این دوره از انتخابات به دلیل حساسیت ویژه با مشارکت بیشتری از سوی مردم روبرو می شود. وی با تاکید بر اینکه حضور مردم در صحنه انتخابات دشمنان را ناامید می کند، گفت: حضور مردم در این عرصه موثرترین عنصر در خنثی کردن توطئه های دشمنان است. استاندار همدان با دعوت از مردم برای حضور در پای صندوق های رای، از مردم استان همدان خواست رای دهی خود را به ساعت های پایانی روز موکول نکنند تا از ازدحام جلوگیری شود. نیک بخت با بیان اینکه حضور مردم بسیار پرشور است و هر جا لازم است مردم در صحنه حضور دارند و باعث سربلندی نظام و موجب شده اند، گفت: با این حضور دشمن احساس می کند این سنگر محفوظ است. وی با بیان اینکه پیروز واقعی این انتخابات مردم هستند و امنیت انتخابات بسیار عالی است و تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است، گفت: تکلیف مردم این است که در انتخابات شرکت کنند و تعداد تایید صلاحیت ها بالا بوده اما اینکه چگونه بالا بوده است بماند.