مشارکت مردم ایلام به ۸۰ درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر جمعه در بازدید از حوزه انتخابیه دهلران اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون حضور مردم استان ایلام مثل دوره های گذشته بسیار گسترده بوده به طوری که تاکنون ۵۰ درصد مردم استان در انتخابات مشارکت داشته اند.

وی بیان داشت: هیچ گونه مشکلی در حوزه انتخابیه دهلران و ایلام در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری وجود نداشته است و شاهد فضایی آرام همراه با حضور مردم هستیم.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه پیش بینی می شود مشارکت مردم استان ایلام تا ۸۰ درصد برسد، گفت: احتمال تمدید انتخابات در صورت صفوف طولانی مردم برای رای دادن وجود دارد.

مروارید عنوان کرد: مردم در طول هشت سال دفاع مقدس در سخت‌ترین شرایط حضور پرشور داشتند و امروز نیز ایران اسلامی در کمال امنیت شاهد حضور مردمی است که آمده‌اند تا سرنوشت خود را تعیین کنند.

وی حضور سلایق مختلف در انتخابات را نقطه‌ی قوت نظام دانست و گفت: امروز شاهد مشارکت گسترده‌ی مردم به معنای واقعی خواهیم بود.

در استان ایلام با گستره ۲۰ هزار کیلومتر مربعی و حدود ۵۹۰ هزار نفر جمعیت، هم اکنون رقابت ۳۱ نامزد در حوزه انتخابیه ایلام برای کسب دو کرسی و هفت نامزد در حوزه انتخابیه دهلران برای کسب یک کرسی آغاز شده است.