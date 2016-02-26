حضور مردم در پای صندوق های رای به مرور پرشورتر می شود

به گزارش خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی آذربایجان شرقی، سعید شبستری خیابانی عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل بالا بودن میزان استقبال از انتخابات با ستاد مرکزی تماس های مکرری گرفته و خواستار تمدید مهلت قانونی بوده ایم چرا که طبق گزارش رسیده از تمامی مناطق استان حضور مردم رفته رفته در حال بیشتر شدن است.

وی ادامه داد: با وجود این تقاضاها به نظر می رسد ستاد مرکزی با این امر موافقت کند که به محض تمدید، خبر آن به گوش مردم می رسد.

شبستری خیابانی افزود: از تمامی مردم استان می خواهیم در این زمان باقی مانده به پای صندوق رای بیایند چرا که رای تک تک آن ها در سرنوشت کشور تاثیرگذار است.

رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با اشاره ای به میزان شور و شوق مردم گفت: در تماس با فرمانداران، به خوبی میزان شور و نشاط مردم و حضور حداکثری آن ها در نقاط مختلف را حس کردیم.

وی ادامه داد: با نزدیک شدن به عصر میزان مراجعه مردم به شعب استان پرشور تر می شود که از مردم می خواهیم هر چه زودتر به شعب رای گیری مراجعه کنند.

گزارش تخلفات انتخاباتی از شهرستان های استان دریافت شده است

رییس هیات بازرسی انتخابات آذربایجان شرقی گفت: برخی گزارشات مربوط به تخلفات انتخاباتی از شهرستان های مختلف دریافت شده است.

علی نواداد در گفتگو با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخاباتی استان اظهار داشت: تاکنون برخی گزارش هایی از سوی شهرستان ها مختلف دریافت کرده ایم که طی آن برخی تخلفات انتخاباتی گزارش شده است که هم اکنون در حال رسیدگی به این موارد هستیم.

وی ادامه داد: هر چند تاکنون صحت این گزارشات اثبات نشده بلکه در پی بررسی آن هستیم.

نواداد با بیان اینکه هر گونه تخلفی نوعی بی احترامی به مردم محسوب می شود، گفت: عوامل اجرایی و تمامی نامزدها امانتدار مردم هستند و نباید نوعی خیانت در امانت کنیم چرا که این تخلفات مصداق خیانت در حق مردم است.

رییس هیات بازرسی انتخابات استان ادامه داد: تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی شفاف و قانونی به کار می بندیم.