به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شاه‌کرمی که عصر امروز با حضور در مسجدالنبی واقع در شهر تهران در کنار مردم در انتخابات مجلس و شورای نگهبان شرکت کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار کرد: سرنوشت هر مملکت با حمایت های مردم آن رقم می خورد و این قشرهای مختلف مردم هستند که در حماسه‌ها و رویدادهای مهم نقش و اثرات مثبتی می گذارند.

وی افزود: مردم ایران هم می دانند برای اینکه سرنوشت آینده خود را رقم بزنند، باید حضور پرشوری در پای صندوق‌های رأی داشته باشند و امروز این موضوع را ثابت کردند که این موضوع می‌تواند در کنار رقم زدن آینده خوب برای ایران اسلامی فرآیند و بازتاب مثبتی در رسانه‌های بین‌المللی داشته باشد. خصوصا دشمنانی که به دنبال تضعیف کشور و تفرقه‌افکنی هستند.

مدیرکل ورزش وزارت نفت همچنین ادامه داد: امروز مردم با حضور پرشور خود در پای صندوق های رأی به دشمنانی که قصد تعضیف کشور و تفرقه‌افکنی بین مردم، مسئولان و حاکمیت کشور دارند، نشان دادند که همچنان پای آرمان‌های خود ایستاده و از جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه ها حمایت می‌کنند و پاسخ محکمی به یاوه‌گویان دادند تا استراتژی‌های آنها دوباره به بن‌بست بخورد.

وی در ادامه در خصوص انتظاراتش از کسانی که وارد مجلس می‌شوند، این‌گونه سخن گفت: قطعا کسانی که وارد خانه ملت می‌شوند، همانطور که رهبر عزیزمان فرمودند باید افرادی باشند که دغدغه‌شان رفع مشکلات مردم باشد. امروز مردم از لحاظ معیشتی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی مشکلاتی دارند که نمایندگان باید حل آنها را در برنامه‌های اولیه خود قرار دهند. منتخبین حال هر فردی که باشد، باید برای آبادانی، افزایش امنیت داخلی و خارجی و بهتر شدن امور اقتصادی تلاش کنند.

شاه‌کرم در پایان توضیح داد: نمایندگان نباید نگاه جانب‌دارانه‌ای به خواسته‌ها و نیازهای مردم داشته باشند و همانطور که امروز برای رسیدن به مجلس در کنار اقشار مختلف جامعه بودند، فردا روزی فاصله خود با جامعه را کاهش داده و با حضور در بین مردم از نزدیک در صدد رفع مشکلات آنان برآیند.