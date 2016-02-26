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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۳۳

غلامرضا شاه‌کرمی:

پاسخ محکم مردم به یاوه‌گویان خارجی/نمایندگان مشکلات را حل کنند

پاسخ محکم مردم به یاوه‌گویان خارجی/نمایندگان مشکلات را حل کنند

مدیرکل ورزش وزارت نفت اعلام کرد: مردم با حضور پرشورشان در پای صندوق‌های رأی پاسخ محکمی به یاوه‌گویان خارجی دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شاه‌کرمی که عصر امروز با حضور در مسجدالنبی واقع در شهر تهران در کنار مردم در انتخابات مجلس و شورای نگهبان شرکت کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار کرد: سرنوشت هر مملکت با حمایت های مردم آن رقم می خورد و این قشرهای مختلف مردم هستند که در حماسه‌ها و رویدادهای مهم نقش و اثرات مثبتی می گذارند.

وی افزود: مردم ایران هم می دانند برای اینکه سرنوشت آینده خود را رقم بزنند، باید حضور پرشوری در پای صندوق‌های رأی داشته باشند و امروز این موضوع را ثابت کردند که این موضوع می‌تواند در کنار رقم زدن آینده خوب برای ایران اسلامی فرآیند و بازتاب مثبتی در رسانه‌های بین‌المللی داشته باشد. خصوصا دشمنانی که به دنبال تضعیف کشور و تفرقه‌افکنی هستند.

مدیرکل ورزش وزارت نفت همچنین ادامه داد: امروز مردم با حضور پرشور خود در پای صندوق های رأی به دشمنانی که قصد تعضیف کشور و تفرقه‌افکنی بین مردم، مسئولان و حاکمیت کشور دارند، نشان دادند که همچنان پای آرمان‌های خود ایستاده و از جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه ها حمایت می‌کنند و پاسخ محکمی به یاوه‌گویان دادند تا استراتژی‌های آنها دوباره به بن‌بست بخورد.

وی در ادامه در خصوص انتظاراتش از کسانی که وارد مجلس می‌شوند، این‌گونه سخن گفت: قطعا کسانی که وارد خانه ملت می‌شوند، همانطور که رهبر عزیزمان فرمودند باید افرادی باشند که دغدغه‌شان رفع مشکلات مردم باشد. امروز مردم از لحاظ معیشتی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی مشکلاتی دارند که نمایندگان باید حل آنها را در برنامه‌های اولیه خود قرار دهند. منتخبین حال هر فردی که باشد، باید برای آبادانی، افزایش امنیت داخلی و خارجی و بهتر شدن امور اقتصادی تلاش کنند.

شاه‌کرم در پایان توضیح داد: نمایندگان نباید نگاه جانب‌دارانه‌ای به خواسته‌ها و نیازهای مردم داشته باشند و همانطور که امروز برای رسیدن به مجلس در کنار اقشار مختلف جامعه بودند، فردا روزی فاصله خود با جامعه را کاهش داده و با حضور در بین مردم از نزدیک در صدد رفع مشکلات آنان برآیند.

کد مطلب 3566658

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