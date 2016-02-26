تخلف انتخاباتی از شعبات اخذ رأی در اردبیل گزارش نشده است

داور نظر علیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخی موارد جزئی مشاهده شده بود، تصریح کرد: این موارد با تذکر ناظران حاضر در شعبات اخذ رأی مرتفع شده است.

وی با بیان اینکه در سطح استان هزار و ۲۳۶ شعبه اخذ رأی دایر است، اضافه کرد: به‌طور میانگین برای هر شعبه رأی‌گیری چهار ناظر کار نظارت بر روند قانونی انتخابات را انجام می‌دهند.

رئیس هیئت نظارت انتخابات استان با بیان اینکه برای هر هفت شعبه یک سرناظر تعیین شده است، متذکر شد: نظارت بر کار عوامل اجرایی در داخل شعبات و رأی‌دهندگان از وظایف این گروه است.

نظر علیان مهم‌ترین وظایف ناظران را صیانت از آرا مردم برشمرد و تأکید کرد: این روند تا آخرین لحظه و تا پایان شمارش آرا ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به نظارت این هیئت در روند تجمیع آرا توسط هیئت‌های اجرایی بیان داشت: پس از تجمیع آرا، عملیات تطبیق آرا انجام شده و درصورتی‌که مشکلی نباشد، آرا نهایی اعلام خواهد شد.

رئیس هیئت نظارت انتخابات استان در پاسخ به این سؤال که اگر در مرحله تطبیق مشکلی دیده شود، هیئت نظارت چه وظیفه‌ای دارد، تصریح کرد: در این صورت روند تجمیع و تطبیق آرا دوباره انجام می‌شود و در نهایت آرا نهایی مشخص می‌شود.