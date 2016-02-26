  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۰۶

پیروزی یک اسیر فلسطینی دیگر در نبرد «معده های خالی»؛

پایان اعتصاب «محمد القیق» اسیر فلسطینی/۲۱ مِی؛ روز آزادی

پایان اعتصاب «محمد القیق» اسیر فلسطینی/۲۱ مِی؛ روز آزادی

«محمد القیق» روزنامه نگار فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی پس از موافقت مقامات رژیم صهیونیستی با آزادی وی در روز ۲۱ مِی، به اعتصاب غذای ۳ ماهه خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، «محمد القیق» اسیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی نبرد موسوم به «معده های خالی» در سرزمین های اشغالی را به سود خود به پایان برد.

بر اساس این گزارش، کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی از موافقت مقامات رژیم صهیونیستی با آزادی القیق خبر داد.

در بیانیه این کمیته آمده است: پس از موافقت صهیونیست ها با آزادی القیق در تاریخ ۲۱ مِی، وی به اعتصاب غذای ۳ ماهه خود پایان داد.

این در حالی است که محمد القیق به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ناشی از اعتصاب غذا همچنان در بستر بیماری به سر می برد.

مقامات رژیم صهیونیستی از هراس شهادت القیق و به تبع آن ایجاد انتفاضه مردمی در سرزمین های اشغالی به ناچار با آزادی وی موافقت کردند.

کد مطلب 3566662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها