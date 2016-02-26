پایان اعتصاب «محمد القیق» اسیر فلسطینی/۲۱ مِی؛ روز آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، «محمد القیق» اسیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی نبرد موسوم به «معده های خالی» در سرزمین های اشغالی را به سود خود به پایان برد.

بر اساس این گزارش، کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی از موافقت مقامات رژیم صهیونیستی با آزادی القیق خبر داد.

در بیانیه این کمیته آمده است: پس از موافقت صهیونیست ها با آزادی القیق در تاریخ ۲۱ مِی، وی به اعتصاب غذای ۳ ماهه خود پایان داد.

این در حالی است که محمد القیق به دلیل وخامت وضعیت جسمانی ناشی از اعتصاب غذا همچنان در بستر بیماری به سر می برد.

مقامات رژیم صهیونیستی از هراس شهادت القیق و به تبع آن ایجاد انتفاضه مردمی در سرزمین های اشغالی به ناچار با آزادی وی موافقت کردند.