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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۳۳

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی :

۱۶۷۴ باب مدرسه آذربایجان غربی حوزه اخذ رای شد

۱۶۷۴ باب مدرسه آذربایجان غربی حوزه اخذ رای شد

ارومیه - مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از فعالیت بیش از ۱۶۰۰ باب مدرسه به عنوان حوزه اخذ رای خبر داد.

فریدون سیدمصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این دوره از انتخابات با توجه به حضور پرشور انتخاباتی و پیش بینی مشارکت حداکثری مردم استان تعداد ۱۶۷۴ باب مدرسه در سطح استان به عنوان حوزه اخذ رای در حال فعالیت است افزود: از این تعداد ۱۳۵ باب در شهرستان ارومیه قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین در این دوره تعداد ۹۶۲۰ نفر از فرهنگیان بعنوان هیئت اجرایی بازرسی و نظارت انتخابات در حال همکاری با مجموعه فرمانداری ها برای اخذ رای هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی اضافه کرد: تعداد ۱۱۴۸ دستگاه تجهیزات رایانه ای و ۸۳ دستگاه خودرو و در ۱۷ شهرستان در حال فعالیت است.

۳۰ هزار نفر در امر برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان غربی مشارکت می‌کنند.

برای برگزاری این دو انتخابات در هفتم اسفندماه در استان آذربایجان غربی یک هزار و ۹۹۰ صندوق رأی به صورت ثابت و سیار برای اخذ آرای مردم پیش بینی شده است.

تعداد واجدان شرایط رأی دادن در آذربایجان غربی دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام شده است.

در انتخابات هفتم اسفندماه از استان آذربایجان غربی ۱۲ نماینده برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سه نماینده برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده نیز به عنوان منتخب اقلیت‌های دینی برای مجلس انتخاب خواهند شد.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه به صورت همزمان و توأم در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 3566663

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