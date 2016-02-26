۱۶۷۴ باب مدرسه آذربایجان غربی حوزه اخذ رای شد

فریدون سیدمصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این دوره از انتخابات با توجه به حضور پرشور انتخاباتی و پیش بینی مشارکت حداکثری مردم استان تعداد ۱۶۷۴ باب مدرسه در سطح استان به عنوان حوزه اخذ رای در حال فعالیت است افزود: از این تعداد ۱۳۵ باب در شهرستان ارومیه قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین در این دوره تعداد ۹۶۲۰ نفر از فرهنگیان بعنوان هیئت اجرایی بازرسی و نظارت انتخابات در حال همکاری با مجموعه فرمانداری ها برای اخذ رای هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی اضافه کرد: تعداد ۱۱۴۸ دستگاه تجهیزات رایانه ای و ۸۳ دستگاه خودرو و در ۱۷ شهرستان در حال فعالیت است.

۳۰ هزار نفر در امر برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان غربی مشارکت می‌کنند.

برای برگزاری این دو انتخابات در هفتم اسفندماه در استان آذربایجان غربی یک هزار و ۹۹۰ صندوق رأی به صورت ثابت و سیار برای اخذ آرای مردم پیش بینی شده است.

تعداد واجدان شرایط رأی دادن در آذربایجان غربی دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام شده است.

در انتخابات هفتم اسفندماه از استان آذربایجان غربی ۱۲ نماینده برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سه نماینده برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده نیز به عنوان منتخب اقلیت‌های دینی برای مجلس انتخاب خواهند شد.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه به صورت همزمان و توأم در سراسر کشور برگزار می‌شود.