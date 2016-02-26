مشهدالرضا(ع) شهر پیشرفته اسلامی است/حرم رضوی مامن بی پناهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان قدس رضوی،حسن الیاسری به همراه هیئتی پس از تشرف به حرم مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) از موزه های قرآن و نفایس، هدایای مقام معظم رهبری و تالار استاد فرشچیان بازدید کرد.

وی گفت: به همه کسانی که برای زیارت حرم مطهر امام رضا(ع) به مشهد مشرف می شوند، توصیه می کنم از موزه قرآن آستان قدس رضوی بازدید کنند، چراکه آثار موجود در این موزه بیانگر اهمیت فراوان کتابت و حفظ و صیانت از کتاب آسمانی مسلمانان توسط پیشینیان ماست.

حسن الیاسری با بیان این مطلب که به واسطه وجود مبارک مضجع شریف حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در شهر مشهد این شهر به عنوان یک شهر پیشرفته اسلامی شناخته می شود، افزود: امیدواریم در آینده نزدیک با تعاملات بسیار خوبی که به وجودآمده ما نیز بتوانیم با الگوبرداری از مسیر پیشرفت مجموعه آستان قدس رضوی، شهرهای زیارتی و عتبات خود را به یک شهر پیشرفته اسلامی تبدیل کنیم.

مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی و رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور، که این هیئت عراقی را همراهی می کرد نیز گفت: برای هر فرد شیعه آشنایی با آثار منسوب به ائمه اطهار(ع) بسیار اهمیت دارد و موزه قرآن آستان قدس رضوی در این زمینه می تواند بسیار جذاب باشد.

حسن درویشیان همچنین در ادامه گفت: باید این نکته را در نظر داشت که در حال حاضر آستان قدس رضوی به عنوان یک مجموعه تاثیرگذار در جهان اسلام شناخته شده است و دیگر عتبات و مراکز اسلامی برای الگوبرداری از این مجموعه استفاده خواهند کرد.