۱۱۸ هزار نفر در شهرستان بویین زهرا واجد شرایط رای دادن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بویین زهرا در بازدید از شعب اخذ رای این شهرستان اظهار داشت: با حضور مردان، زنان و جوانان بویین ‌زهرا درشعب اخذ رای فضای رقابتی سالم و خوبی ایجاد شده و در این شهرستان ۱۰۴ شعبه أخذ رأی برای جمع آوری آراء پیش بینی شده است.

فرماندار بویین زهرا بیان کرد:به دلیل حضور چشمگیر مردم این شهرستان در انتخابات عوامل اجرایی در برخی از شعب اخذ رای افزایش یافته است و در حال حاضر بیش از سه هزار نفر دست اندرکار برگزاری انتخابات هستند.

قاسمی از مردم خواست در ساعات باقیمانده برای انداختن رای خود به شعب تعین شده مراجعه کنند و این کار را به ساعات پایانی امروز موکول نکنند.

وی بیان کرد: داشتن شناسنامه برای رای گیری به همراه شماره کارت ملی الزامی است و متولدین هفتم اسفند ۷۶ به قبل می توانند در این انتخابات شرکت کنند.

قاسمی اضافه کرد: تعرفه های مورد نیاز برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری پیش بینی و تامین شده و هیچ نگرانی از کمبود آن در هیچ یک از شعبات اخذ رای وجود ندارد.

فرماندار بویین زهرا درباره شایعه پخش شب نامه برخی از نامزدهای رد صلاحیت شده در این شهرستان گفت: مسئولان دستگاه قضایی بویین زهرا برای اجرای وظایف قانونی خود ضمن همکاری با هیات های اجرایی، نظارت و همراهی مردم برای تحقق مشارکت حداکثری، با تخلف انتخاباتی نیز برخورد می کنند.

علی اکبر سلیمانی فرماندار آوج هم گفت: در این شهرستان 50 شعبه اخذ رای برای جمع آوری آراء مردم پیش بینی شده است.

فرماندار آوج بیان کرد: هیچ مشکلی در برگزاری انتخابات وجود ندارد و با حضور مردم در محل استقرار صندوق های رای، همانند دوره های گذشته شاهد مشارکت بسیار خوب مردم در این عرصه هستیم.

سلیمانی تصریح کرد: با برنامه ریزی انجام شده مشکل خاصی در امر برگزاری انتخابات شهرستان آوج وجود ندارد و هیات اجرایی نیز در برگزاری انتخابات انجام وظیفه می کنند.

وی ادامه داد: با آغاز زمان برگزاری انتخابات از نخستین ساعت های اولیه رای گیری شاهد مشارکت گسترده، باشکوه و ستودنی مردم این شهرستان در پای صندوق های رای هستیم.

سلیمانی یادآورشد: دشمنان ما با سیاه نمایی و القای افکار باطل درصدد مایوس کردن مردم قدرشناس و مومن ایران اسلامی از مشارکت حداکثری در انتخابات هستند اما ملت همیشه در صحنه و وظیفه شناس ما با بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید و با حضور پررنگ و مشارکت حداکثری خود همه بدخواهان را چون گذشته مایوس خواهد کرد.

شهرستان بویین زهرا و آوج دارای یک کرسی نمایندگی در بهارستان است که از میان ۱۷ داوطلب توسط مردم برگزیده خواهد شد.