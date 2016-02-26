مهدی فرجامی فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر٬ بیان کرد: مردم شهرستان خوسف از دقایق ابتدایی انتخابات در صف های اخذ رأی حضور دارند.

وی با بیان اینکه روند حضور مردم در پای صندوق های رأی همچنان ادامه دارد٬ اظهار کرد: تا پایان زمان اخذ رأی درصد مشارکت این شهروندان به ۱۰۰ می‌رسد.

فرماندار خوسف ادامه داد: حضور مردم در سراسر خراسان جنوبی نشان‌دهنده تعهد آن‌ها به‌نظام اسلامی و ولایتمداری نسبت به ولی‌فقیه و وطنشان است.

فرجامی فرد با بیان اینکه مردم با حضور در این صحنه‌ها ایرانی و اسلامی بودنشان را به اثبات رساندند٬ ادامه داد: همچنین حضور آنها دشمنان اسلام را به ذلت کشانده است.

وی با تشکر از مردم شریف خوسف٬ بیان کرد: مردم پشتوانه نظام و انقلاب بوده و مشارکت آنها امیدی برای مسئولان است

وی با اشاره به میزان تعرفه اختصاص داده‌شده به شهرستان خوسف ٬ گفت: تعرفه به میزان لازم اختصاص‌یافته و با کمبود مواجه نخواهیم شد.

فرجامی فرد با اشاره به عوامل اجرایی روند برگزاری انتخابات در خوسف٬ افزود: ۶۴۸ نفر از عوامل اجرایی اعم از بازرسان و ناظران در برگزاری این انتخابات همکاری می‌کنند.

فرماندار خوسف عنوان کرد: خوشبختانه تاکنون تخلف انتخاباتی در صندوق های اخذ رأی مشاهده نشده است.