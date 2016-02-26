انتشار ۴۰۰ خبر انتخاباتی در مازندران/ جشنواره رسانه برگزار می شود

حسین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان با اشاره به خلق حماسه پرشور مردم با مشارکت رسانههای استان، گفت: رسانههای مجازی استان تاکنون ۴۰۰ خبر انتخاباتی منتشر کردند.
وی اظهار داشت: با هماهنگی انجامشده با ستاد انتخابات استان، بیش از ۲۰ خبرنگار و عکاس مستقر و ۲۸۰ خبرنگار در سطح استان، حماسه حضور ملت مازندران را به تصویر کشیدند و رسانههای مازندران امروز نیز با حضوری پرشور در انتخابات، حماسهآفرین شده و لحظهبهلحظه نسبت به انتشار اخبار انتخابات پرداختند.
قربانی با تقدیر از همکاری ستاد انتخابات استان با رسانههای مازندران، تصریح کرد: بسیاری از اخبار انتخابات استان از خلق حماسه حضور روزهای آینده از طریق رسانههای مکتوب مازندران منتشر میشود.
عضو شورای اطلاعرسانی مازندران بابیان اینکه جشنواره رسانه و انتخابات در استان برگزار میشود، گفت: قرار است با همکاری استانداری مازندران، ارشاد اسلامی استان و خانه مطبوعات مازندران، برترین خبر و عکس انتخابات تجلیل شود.
قربانی گفت: خبرنگاران خبرگزاریها و رسانههای مجازی استان تا پایان شمارش آرا و اعلام نتایج نهایی در ستاد انتخابات مازندران مستقر خواهند بود، گفت: مردم برای اطلاع از آخرین آرای نامزدهای انتخاباتی و اخبار انتخابات به اخبار خبرگزاریهای عمومی که از طریق ستاد انتخابات مازندران اطلاعرسانی میشود، آگاه شوند.
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