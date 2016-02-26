  1. استانها
  2. مازندران
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۴۱

مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران:

انتشار ۴۰۰ خبر انتخاباتی در مازندران/ جشنواره رسانه برگزار می شود

انتشار ۴۰۰ خبر انتخاباتی در مازندران/ جشنواره رسانه برگزار می شود

ساری - مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران از انتشار ۴۰۰ خبر انتخاباتی توسط رسانه‌های مجازی و خبرگزاری های استان خبر داد.

حسین قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان با اشاره به خلق حماسه پرشور مردم با مشارکت رسانه‌های استان، گفت: رسانه‌های مجازی استان تاکنون ۴۰۰ خبر انتخاباتی منتشر کردند.

وی اظهار داشت: با هماهنگی انجام‌شده با ستاد انتخابات استان، بیش از ۲۰ خبرنگار و عکاس مستقر و ۲۸۰ خبرنگار در سطح استان، حماسه حضور ملت مازندران را به تصویر کشیدند و رسانه‌های مازندران امروز نیز با حضوری پرشور در انتخابات، حماسه‌آفرین شده و لحظه‌به‌لحظه نسبت به انتشار اخبار انتخابات پرداختند.

قربانی با تقدیر از همکاری ستاد انتخابات استان با رسانه‌های مازندران، تصریح کرد: بسیاری از اخبار انتخابات استان از خلق حماسه حضور روزهای آینده از طریق رسانه‌های مکتوب مازندران منتشر می‌شود.

عضو شورای اطلاع‌رسانی مازندران بابیان اینکه جشنواره رسانه و انتخابات در استان برگزار می‌شود، گفت: قرار است با همکاری استانداری مازندران، ارشاد اسلامی استان و خانه مطبوعات مازندران، برترین خبر و عکس انتخابات تجلیل شود.

قربانی گفت: خبرنگاران خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی استان تا پایان شمارش آرا و اعلام نتایج نهایی در ستاد انتخابات مازندران مستقر خواهند بود، گفت: مردم برای اطلاع از آخرین آرای نامزدهای انتخاباتی و اخبار انتخابات به اخبار خبرگزاری‌های عمومی که از طریق ستاد انتخابات مازندران اطلاع‌رسانی می‌شود، آگاه شوند.

کد مطلب 3566668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها