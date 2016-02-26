فرماندار پاکدشت: مردم پاکدشت در ۱۴۸شعبه رأی خود را به صندوق انداختند

پاکدشت-فرماندار پاکدشت با اشاره به حضور پرشور مردم این شهرستان در انتخابات گفت: مردم پاکدشت در ۱۴۸شعبه، رأی خود را به صندوق انداختند.