مردم پاکدشت در ۱۴۸شعبه رأی خود را به صندوق انداختند

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی ظهر جمعه در جریان بازدید از شعبه های اخذ رأی در شهرستان پاکدشت اظهار داشت: مردم شهرستان پاکدشت همواره در دفاع از اصول و آرمان های انقلاب اسلامی حضور فعال داشته اند.
فرماندار پاکدشت افزود: مردم شهرستان پاکدشت در هفتم اسفندماه نیز بار دیگر به میدان آمدند و در انتخابات حضور باشکوهی داشتند.
وی ادامه داد: تمهیدات لازم برای حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از سوی ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت اندیشیده شده است.
وی اضافه کرد: هر رأی مردم در انتخابات، پایه های نظام اسلامی را مستحکم تر از گذشته کرده و زمینه خنثی سازی توطئه های دشمنان را فراهم می سازد.
فرماندار پاکدشت با اشاره به حضور پرشور مردم این شهرستان در انتخابات گفت: مردم پاکدشت در ۱۴۸شعبه، رأی خود را صندوق انداختند.
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