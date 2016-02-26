به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار همدان عصر جمعه به همراه خبرنگاران برای انجام رای گیری در منزل طاهره حدیدچی معروف به خانم دباغ حاضر شدند.

دباغ در این برنامه با آرزوی اینکه خداوند توفیق عنایت کند تا یاور امام و شهدا باشیم، به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس پرداخت و با بیان اینکه در اولین گروه برادران جانباز جبهه که تقریبا معالجه شده بودند و می خواستند ملاقاتی با امام داشته باشند امام خمینی (ره) در بین آنان حاضر شدند و وقتی امام چشمش به این جانبازان افتاد تحت تاثیر قرار گرفتند و فرمودند ای کاش من هم جانباز می شدم، گفت: یاران امام به ایشان گفتند شما همه چیز خود را در راه انقلاب دادید چرا این صحبت را می کنید که امام خمینی فرمود شما متوجه نیستید چراکه در روز قیامت حتی اگر جانبازان ادعا هم نداشته باشند اعضای بدن آن ها به سخن درمی آیند.

دباغ در ادامه با اشاره به اینکه وقتی امام خمینی با آن همه سابقه خدمت به انقلاب، درباره جانبازان این توجه را دارد پس ما و جوانان دیگر چه حرفی برای گفتن داریم؟ گفت: باید یادمان بماند که تاریخ انقلاب تاریخ بزرگی است و میز و مقام به انسان وفا نخواهد کرد و باید تکلیف خود را در این مسیر بدانیم.

وی با بیان اینکه حضور حداکثری در انتخابات پیکر دشمن را به لرزه وامیدارد، گفت: افرادی که بعنوان منتخب مردم به مجلس راه می یابند نباید پاسداری از خون شهدا را فراموش کنند.