آبگرمکن گازی یک مادر و کودک خردسال را در مشهدبه خواب ابدی فرو برد

به گزارش خبرنگار مهر، مقارن ساعت ۱۳ و ۵۸ دقیقه ظهر جمعه با طلب استمداد از سامانه آتش نشانی مبنی بر گازگرفتگی یک مادر و کودک بلافاصله نجاتگران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد برای کمک به حادثه دیدگان به روستای همت آباد از توابع مشهد مقدس اعزام شدند.

متاسفانه با حضور به موقع آتش نشانان اما شواهدظاهری حکایت از مرگ بانویی ۳۵ ساله به همراه فرزند ۵ ساله اش داشت.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در این رابطه به مهر گفت: این مادر و کودک که مشغول استحمام بودند متاسفانه بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن به کام مرگ فرو رفتند.

آتشپاد دوم حسن جعفری اظهار کرد: ظهر امروز تیم کارشناسی ایستگاه شماره هشتم با اعلام این حادثه به محل حادثه اعزام شد اماتا قبل از رسیدن نیروهای امدادی برادر این بانوی متوفی سعی کرده بود تا با قطع جریان برق و گاز شهری جان خواهر خود را نجات دهد.

وی افزود: البته با حضورعوامل سازمان پزشکی قانونی بر بالین این مادر و کودک مشخص شد که سه روز از مرگ این مادر ۳۵ ساله و فرزند ۵ ساله اش می گذرد.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد بی احتیاطی در نصب آبگرمکن دیواری فاقد دود کش و نشت دی اکسید کربن در حمام را علت اصلی این حادثه بیان کرد.