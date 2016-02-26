به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد عبدالعلی پور بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از ساعات اولیه اخذ رأی در کنار شهروندان شیعه‌مذهب این شهرستان، شهروندان سنی مذهب نیز حضور پربار داشته‌اند.

وی افزود: به‌ویژه در بخش عنبران مشارکت مردمی قابل‌توجه است و برای اخذ رأی شهروندان ساکن در این بخش ۱۴ شعبه اخذ رأی دایر شده است.

فرماندار نمین با بیان اینکه درمجموع ۷۱ شعبه اخذ رأی در نمین دایر است، ادامه داد: هزار و ۵۰۰ نفر در برگزاری انتخابات مشارکت دارند.

عبدالعلی پور معتقد است مردم ایران و استان اردبیل همواره در مقاطع حساس بیعت خود با امام و آرمان‌های انقلاب را تجدید کرده‌اند و امروز نیز برای چندمین بار، با حضور پرشور تجدید پیمان کردند.

وی در خصوص وضعیت اخذ رأی روستاها با اذعان به اینکه در این شهرستان منطقه صعب‌العبور نداریم، ادامه داد: تمامی امکانات برای اخذ رأی در مناطق روستایی فراهم شده و شعبات سیار با ۴۴ راننده فعال است.

فرماندار نمین خواستار حضور تمامی شهروندان واجد شرایط اخذ رأی با توجه به نزدیکی به ساعات پایانی اخذ رأی شد.