فرصت ۷ روزه شورای نگهبان به کسانی‌ که شکایت انتخاباتی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایتی دارند می‌توانند ظرف ۷ روز، از امروز تا ۱۳ اسفند شکایاتشان را به دبیرخانه شورای نگهبان ارسال کنند.

متن کامل اطلاعیه شماره ۵ شورای نگهبان به شرح ذیر است:

با حمد بیکران به درگاه حضرت احدیت، فرصت را مغتنم شمرده و ضمن تقدیر و تشکر از حضور پرشور مردم فهیم و بصیر در پای صندوق‌های اخذ رأی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیعت مجدد با امام راحل و لبیک به دعوت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و سپاس از تلاش بی‌وقفه کلیه هیئت‌ها و عوامل نظارت و اجرایی و انتظامی در سراسر کشور که با کمال دقت و هوشیاری در برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی تمامی مساعی خود را به کار بسته‌اند.

به اطلاع می‌رساند در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کسانیکه از نحوه برگزاری انتخابات شکایتی داشته باشند می‌توانند ظرف ۷ روز از تاریخ اخذ رأی ۹۴.۱۲.۰۷ لغایت۹۴.۱۲.۱۳ شکایات مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان و یا دفاتر نظارت شورای نگهبان در سراسر کشور تسلیم دارند.

نشانی دبیرخانه مرکزی: تهران- خیابان شهید سپبهدقرنی، خیابان شهیدان شاداب، روبروی هتل قدس، محل اخذ شکایات.

بدیهی است براساس تبصره دو ماده مذکور، شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

ضمناً مستند به تبصره ۳ این ماده در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نمانید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی