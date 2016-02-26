واریز بیش از ۲۰۲ هزار رای به صندوق های انتخابات در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد ۱۳۳ هزار نفر مربوط به شهرستانهای ایلام، ایوان،سیروان، چرداول، مهران، ملکشاهی بوده که بیش از ۴۵ درصد واجدین شرایط را شامل می شود.

وی افزود:۶۹ هزار نفر بقیه مربوط به شهرستانهای دهلران، دره شهرآبدانان و بدره بوده که بیش از ۵۱ درصد واجدین شرایط را شامل می شود.

حسین کلانتری بیان کرد: بیشترین تعداد مراجعه کنندگان بین ۲۶ تا ۳۵ سال داشته که شامل قشر جوان و تحصیل کرده جامعه است که این احساس مسئولیت آنها بسیار ارزشمند است می شود.

وی اضافه کرد: بیش از ۸۸ نفر مراجعه کنندگان بیش از ۹۶ سال سن دارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با تاکید بر حضور مردم در پای صندوق های رای و مشارکت حداکثری در انتخابات، تصریح کرد: حضور مردم در انتخابات و مشارکت حداکثری هم به اقتدار نظام در سطح منطقه و نظام بین الملل کمک می کند و هم منجر به خنثی کردن توطئه دشمنان می شود.

وی با اشاره به اینکه انتخابات در کمال امنیت و سلامت برگزار می شود و تمام مسئولان در ستاد انتخابات استان حضور دارند و کوچکترین گزارش را رصد و بررسی می کنند، ابراز داشت: مردم اخبار انتخابات را تنها از طریق سایت های رسمی، خبرگزاری ها و صداو سیمای مرکز استان پیگیری کنند و اخبار متناقض شبکه های مجازی را دنبال نکنند.