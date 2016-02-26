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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۴۹

رئیس ستاد انتخابات استان ایلام خبر داد:

واریز بیش از ۲۰۲ هزار رای به صندوق های انتخابات در ایلام

واریز بیش از ۲۰۲ هزار رای به صندوق های انتخابات در ایلام

ایلام-رئیس ستاد انتخابات استان ایلام از واریز بیش از ۲۰۲ هزار رای به صندوق های انتخابات در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد ۱۳۳ هزار نفر مربوط به شهرستانهای ایلام، ایوان،سیروان، چرداول، مهران، ملکشاهی بوده که بیش از ۴۵ درصد واجدین شرایط را شامل می شود.

وی افزود:۶۹ هزار نفر بقیه مربوط به شهرستانهای دهلران، دره شهرآبدانان و بدره بوده که بیش از ۵۱ درصد واجدین شرایط را شامل می شود.

حسین کلانتری بیان کرد: بیشترین تعداد مراجعه کنندگان بین ۲۶ تا ۳۵ سال داشته که شامل قشر جوان و تحصیل کرده جامعه است که این احساس مسئولیت آنها بسیار ارزشمند است می شود.

وی اضافه کرد: بیش از ۸۸ نفر مراجعه کنندگان بیش از ۹۶ سال سن دارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با تاکید بر حضور مردم در پای صندوق های رای و مشارکت حداکثری در انتخابات، تصریح کرد: حضور مردم در انتخابات و مشارکت حداکثری هم به اقتدار نظام در سطح منطقه و نظام بین الملل کمک می کند و هم منجر به خنثی کردن توطئه دشمنان می شود.

وی با اشاره به اینکه انتخابات در کمال امنیت و سلامت برگزار می شود و تمام مسئولان در ستاد انتخابات استان حضور دارند و کوچکترین گزارش را رصد و بررسی می کنند، ابراز داشت: مردم اخبار انتخابات را تنها از طریق سایت های رسمی، خبرگزاری ها و صداو سیمای مرکز استان پیگیری کنند و اخبار متناقض شبکه های مجازی را دنبال نکنند.

کد مطلب 3566681

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