  1. استانها
  2. فارس
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۵۸

برگزاری انتخابات پرشور در خرامه

برگزاری انتخابات پرشور در خرامه

خرامه- فرماندار شهرستان خرامه از برگزاری انتخابات پرشور در این شهرستان خبرداد.

نوراله اسپرجانی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از اولین ساعات رای گیری مردم این شهرستان پای صندوقهای رای حاضر شده و حضور گسترده ای داشته اند.

وی ادامه داد: در این شهرستان ۵۲ شعبه اخذ رای وجود دارد که ۳۸ شعبه سیار و مابقی ثابت است.

فرماندار شهرستان خرامه افزود: در حال حاضر با تلاش نیروهای امنیتی انتخاباتی توام با آرامش در حال برگزاری است و همه نیروها برای برگزاری انتخابات سالم بسیج شده اند.

اسپرجانی در ادامه از برکناری چهار نفر از عوامل اجرایی انتخابات در این شهرستان خبرداد و گفت: این تعداد نیرو به دلیل اینکه بیم تخلف از سوی آنها وجود داشت در همان ساعات اولیه برکنار شدند.

وی اظهار داشت: در این خصوص تعدادی نیرو بلافاصله جایگزین آنها شدند.
 

کد مطلب 3566685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها