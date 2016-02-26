برگزاری انتخابات پرشور در خرامه

نوراله اسپرجانی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از اولین ساعات رای گیری مردم این شهرستان پای صندوقهای رای حاضر شده و حضور گسترده ای داشته اند.

وی ادامه داد: در این شهرستان ۵۲ شعبه اخذ رای وجود دارد که ۳۸ شعبه سیار و مابقی ثابت است.

فرماندار شهرستان خرامه افزود: در حال حاضر با تلاش نیروهای امنیتی انتخاباتی توام با آرامش در حال برگزاری است و همه نیروها برای برگزاری انتخابات سالم بسیج شده اند.

اسپرجانی در ادامه از برکناری چهار نفر از عوامل اجرایی انتخابات در این شهرستان خبرداد و گفت: این تعداد نیرو به دلیل اینکه بیم تخلف از سوی آنها وجود داشت در همان ساعات اولیه برکنار شدند.

وی اظهار داشت: در این خصوص تعدادی نیرو بلافاصله جایگزین آنها شدند.

