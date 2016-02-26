۳۲۰ عدد شناسنامه در آذربایجان غربی تعویض شد

محمد جوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروز جمعه ادارات ثبت احوال کل استان دایر و آماده ارائه خدمات به شهروندان و هم استانی ها بودند افزود: همچنین امروز ۱۲۴ مورد شناسنامه المثنی نیز صادر شد.

وی ادامه داد: همچنین برای شرکت شهروندان واجد شرایط رای فاقد کارت ملی نیز این ادارات آماده ارائه خدمات بودند که در این زمینه نیز ۱۰۵ عدد کارت ملی صادر شد.

جوان با بیان اینکه خدمات ادارات ثبت احوال استان تا پایان اخذ رای در استان ادامه دارد گفت: شهروندان و هم استانی ها می توانند با مراجعه به ادارات از خدمات مورد نیاز بهره مند شوند.

۳۰ هزار نفر در امر برگزاری پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان غربی مشارکت می‌کنند.

برای برگزاری این دو انتخابات در هفتم اسفندماه در استان آذربایجان غربی یک هزار و ۹۹۰ صندوق رأی به صورت ثابت و سیار برای اخذ آرای مردم پیش بینی شده است.

تعداد واجدان شرایط رأی دادن در آذربایجان غربی دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام شده است.

در انتخابات هفتم اسفندماه از استان آذربایجان غربی ۱۲ نماینده برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سه نماینده برای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده نیز به عنوان منتخب اقلیت‌های دینی برای مجلس انتخاب خواهند شد.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفندماه به صورت همزمان و توأم در سراسر کشور برگزار می‌شود.