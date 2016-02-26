به گزارش خبرنگارمهر، با گذشتن از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر جمعه، اکثر گلستانی ها به پای صندوق های رای آمده اند. زمان قانونی پایان را گیری ۱۸ اعلام شده است و عملا چیزی به پایان رسمی انتخابات نمانده، اما طبق روال هر ساله که زمان رای گیری حداقل یکباره تمدید می شود، عده ای رای دادن را به ساعات پایانی موکول کرده اند. مساله ای که باعث شده مسئولان درخواست کنند مردم هرچه سریعتر برای برای حضور در انتخابات به پای صندوق ها بیایند و رای دادن را به ساعات پایانی موکول نکنند.

به سراغ شعبه های اخذ رای که رفتیم صف های طولانی بیرون هر شعبه تشکیل شده بود و مردم مشغل صحبت بودند تا نوبت آن ها شود. در شبعه اخذ رای داخل شهرداری گرگان، حسین صادقلو شهردار گرگان هم ایستاده بود.

صادقلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که مجلس شورای اسلامی سرنوشت کشور را تعیین می کند، گفت: مردم استان گلستان رای دادن را به ساعات پایانی محول نکنند.

وی افزود: چون من به عنوان بازرس ویژه انتخابات هستم به همراه فرماندار گرگان به شعبه های اخذ رای مراجعه می کنم، در اکثر شعبه ها صف های طولانی در بیرون شعبه ها تشکیل شده بود و جمعیت بسیاری برای رای دادن در انتظار بودند.

وی که حدود ساعت ۱۲ امروز با حضور در ساختمان شهرداری گرگان رای خود را درون صندوق های رای انداخته است، بیان کرد: حوزه شهرداری به دلیل مرکزیت شهر، جمعیت بسیاری برای رای دادن در آن حاضر هستند که در ساعات پایانی اخذ رای نیز بر این تعداد افزوده می شود.

احتمال تمدید ساعت انتخابات وجود دارد

شهردار گرگان خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه شغل بیشتر مردم استان گلستان کشاورزی است و در اوقات تعیین شده نمی توانند رای بدهند، احتمال تمدید ساعت انتخابات وجود دارد.

وی اظهار کرد: به گفته مقام معظم رهبری حضور در انتخابات واجب است و از مردم استان توقع دارم که زودتر از ساعت مقرر به شعبه های اخذ رای بیایند و رای خود را درون صندوق ها قرار دهند.

وی بیان کرد: در سیستم کشور ما سرنوشت پیشرفت مملکت به دست مجلس شورای اسلامی است و حضور و انتخاب مردم یک رکن اساسی این مسئله است. مردم ما باید به دنبال این باشند که سرنوشت کشور خود را رقم بزنند و سهمی که در آن دخیل هستند را پایمال نکنند.

حسن صادقلو در پایان از تمامی مردم گرگان خواست رای دادن را به ساعات انتهایی امروز محول نکنند چراکه در ساعات پایانی جمعیت بسیار زیادی در شعبه ها وجود دارد که موجب ازدحام زیاد می شود.

همه اقشار مختلف را می توان در صف رای گیری دید. از رای اولی ها تا مسن‌ترها. حتی برخی با عصا و واکر آمده اند. بانویی حدود ۷۰ ساله که از شدت بیماری به سختی سخن می گفت و بدنش را با عصا ایستاده نگه می داشت به خبرنگار مهر گفت که هر ساله در تمامی انتخابات شرکت کرده ام و بیماری نیز جلوی این کار را نمی گیرد.

به یکی از مدارس گرگان که محل رای گیری بود رفتیم. یکی از کسانی که در صف رای گیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی که وارد مدرسه شدم از حضور ۱۴۰ نفری مردم جلوی خودم شوکه شدم و واقعا حضور مردم برایم بسیار جالب بود. بسیاری از صبح زود آمده بودند تازه در حال رفتن بودند و این نشان می دهد که جمعیت زیادی منتظر انتخابات بوده است.

حسن تجری تصریح کرد: انتظارم از نمایندگانی که به مجلس می روند این است که به وعده هایی که به مردم می دهند، عمل کنند و پشت گوش نیندازند.

وی ادامه داد: در دوره های گذشته شاهد بودیم که خیلی از نماینده ها با دست خالی به مجلس می روند و با دست پر بر می گردند که امیدوار هستم در این دوره این اتفاق تکرار نشود.

او خاطرنشان کرد: برای اولین بار انتخابات گرگان و آق قلا چند مجهولی است و به هیچ عنوان نمی شود در رابطه با آن پیش بینی کرد.

تجری در ادامه تحلیل خود گفت: به نظر بنده انتخابات حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا برای هر دو کاندید به مرحله دوم کشیده خواهد شد.

به مسجد جامع گلشن گرگان هم سری زدیم. جمعیت آن جا هم زیاد بود تقریبا صف طولانی در حیاط بزرگ این مسجد تشکیل شده بود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان هم که به نظر می رسید جزو ناظران باشد در حیاط این مسجد بود. با او گفتگویی کردیم.

حضور مردم در پای صندوق ها بسیار باشکوه بود

حجت الاسلام علی اصغر فضیلت، به خبرنگار مهر گفت: امروز حضور مردم در پای صندوق ها بسیار باشکوه بود موضوع انتخابات و اهمیت حضور مشارکت حداکثری نشان می دهد جامعه به آن درجه از عقلانیت رسیده است که کاملا اهمیت موضوع را درک کنند.

فضیلت تصریح کرد: همین درک درست است که حضور باشکوه مردم را رقم زده است آثاری که مشارکت حداکثری در پی دارد در راستای تحقق اقتدار و امنیت منطقه ای و جهانی کشور نقش به سزایی دارد.

وی افزود: این امنیت پیش زمینه ای می شود تا فرصت برای کارگزاران نظام و دلسوزان نظام فراهم شود تا در یک بستر مناسبی بتوانند به وظایف خود عمل کنند.

مدیرکل اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی در ادامه اظهار کرد: برخی که تصمیم گرفته اند در این روز رای ندهند باید تا الان به این نتیجه می رسیدند که رای ندادن چیزی را حل نمی کند و در واقع با رای ندادن حقی را از خود سلب می کنند.

معصومه ملک خانم ۸۰ ساله ای است که عصا در دست به همراه دخترش به مسجد امده که رای بدهد. توجه ما به جلب می شود به سراغش می رویم. خانم ملک به خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه راه رفتن برایم مشکل شده و توانایی جسمی ام روز به روز تحلیل میرود ولی دوست دارم که در انتخابات شرکت کنم چون اینطوری فکر می کنم که زنده ام و با مردم دیگر فرقی ندارم.

وی بیان کرد: درست است که پا به سن گذاشته ام ولی من و همسن های من هم قشر بزرگی از جامعه را تشکیل می دهیم که روزی این انقلاب با دستان ما شکل گرفت و باید تا وقتی زنده ایم برای ابادی خانه ای که ساخته ایم در صحنه باشیم.