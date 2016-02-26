گزارشی مبنی بر تخلف در انتخابات نداشتیم

سید محمد حسینی در گفت و گو با مهر بیان کرد: رسیدگی به شکایات محدودیت زمانی ندارد و در هر زمان که اعلام و یا مورد شکایت قرار بگیرید در اسرع وقت رسیدگی می شود.

وی در خصوص حضور مردم در انتخابات نیز گفت: به هر اندازه سطح حضور مردم در انتخابات بیشتر باشد وزن و قدرت چانه زنی کشور در سطح بین المللی افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: طبق منویات مقام معظم رهبری حق شرکت در انتخابات وظیفه ذاتی هر یک از افراد جامعه است چه آن هایی که این نظام را قبول دارند و چه افرادی که با آن مخالف هستند.

وی با تاکید بر اینکه همه ملزم به اجرای این تکلیف اجتماعی هستند افزود: حماسه حضور مردم در انتخابات تعیین سرنوشت کشور است و این موضوع یک تکلیف قانونی و شرعی است.