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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۰۶

دادستان عمومی و انقلاب سبزوار عنوان کرد:

گزارشی مبنی بر تخلف در انتخابات نداشتیم

گزارشی مبنی بر تخلف در انتخابات نداشتیم

سبزوار- دادستان عمومی و انقلاب سبزوار اظهار کرد: گزارش رسمی تاکنون به دستگاه های قضایی مبنی بر تخلفات واصل نشده است.

سید محمد حسینی در گفت و گو با مهر بیان کرد: رسیدگی به شکایات محدودیت زمانی ندارد و در هر زمان که اعلام و یا مورد شکایت قرار بگیرید در اسرع وقت رسیدگی می شود.

وی در خصوص حضور مردم در انتخابات نیز گفت: به هر اندازه سطح حضور مردم در انتخابات بیشتر باشد وزن و قدرت چانه زنی کشور در سطح بین المللی افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: طبق منویات مقام معظم رهبری  حق شرکت در انتخابات وظیفه ذاتی هر یک از افراد جامعه است چه آن هایی که این نظام را قبول دارند و چه افرادی که با آن مخالف هستند.

وی با تاکید بر اینکه همه ملزم به اجرای این تکلیف اجتماعی هستند افزود: حماسه حضور مردم در انتخابات  تعیین سرنوشت کشور است و این موضوع یک تکلیف قانونی و شرعی است.

کد مطلب 3566689

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