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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۰۴

دادستان اردبیل به مهر تاکید کرد:

تمهیدات لازم برای جلوگیری از خرید‌و‌فروش آرا انجام شده است

تمهیدات لازم برای جلوگیری از خرید‌و‌فروش آرا انجام شده است

اردبیل - دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تاکید کرد که تمهیدات لازم برای جلوگیری از خرید‌و‌فروش آرا در اردبیل انجام شده و هیچگونه تخلفی نیز در این خصوص دیده نشده است.

ناصر عتباتی در حاشیه انتخابات اردبیل طی گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این تمهیدات با هماهنگی و همراهی نیروی انتظامی، سپاه، اطلاعات و فرمانداری اردبیل اندیشیده شده و ما با تمام توان در این بحث ورود کرده ایم.

وی با بیان اینکه در این زمینه تاکنون گزارشی نداشته ایم، ابراز امیدواری کرد که تا پایان ساعات رای گیری تخلفی در این زمینه شاهد نباشیم.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل همچنین با اشاره به برخورد شدید با هرگونه تخلف انتخاباتی در اردبیل تصریح کرد: سیستم قضایی استان از جمله دادستانی از آغاز فعالیت های انتخاباتی بویژه در زمان تبلیغات با محوریت پیشگیری، آگاهی بخشی و تذکر و برخورد در این بحث ورود کرده و تاکنون عملکرد بسیار رضایت بخشی داشته است.

وی با بیان اینکه دادستانی با تشکیل اکیپ های سیار به صورت میدانی در این زمینه فعال بوده است، بیان کرد: این اکیپ ها در بحث پیشگیری از تخلفات بویژه در روند تبلیغات نامزدها عملکرد بسیار خوبی داشته اند.

عتباتی در تشریح روند فعالیت های دادستانی در روز انتخابات ادامه داد: برای نظارت و پیشگیری از تخلفات در روز انتخابات پنج اکیپ نظارتی در مرکز استان فعال و هم اکنون کار نظارت را در تمام شعبات به مرحله اجرا گذاشته اند.

به گفته وی در روند این نظارت ها اگر مواردی دیده شود که نیاز به ارشاد، راهنمایی، برخورد و تذکر باشد، اکیپ های ناظر دادستانی ورود و تلاش می کنند آن را مرتفع کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل برخورد با جرایم انتخاباتی را از موارد جدی برای اکیپ های نظارتی عنوان کرد و افزود: تا پایان روند انتخاباتی فعالیت های خود را با همان کیفیت و در راستای صیانت از آرا مردم تداوم خواهیم داد.

کد مطلب 3566690
محمد میرزایی ناطق

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