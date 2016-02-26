انتخابات در کشور، نماد بارزی از مردم سالاری دینی است

حسین سیوانی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به برکت نظام جمهوری اسلامی سرنوشت سیاسی کشور بدست مردم رقم می‌خورد افزود: انتخابات در دوره‌های متوالی فرصتی برای هر ایرانی ایجاد کرده است تا با حضور مسئولانه، در تعییت سرنوشت خود گام بردارد و با دمیدن روحی تازه در کالبد این کشور به رشد و اعتلای آن مدد رساند.

وی اشاره به مشارکت حداکثری در پای صندوق‌های رأی گفت: حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی امروز قطع نظر از هرگونه سلیقه و گرایش سیاسی و تعلقات قومی و زبانی، برگ زرین دیگری بر کتاب قطور و پر افتخار این کشور بویژه دیار کهن و فرهنگی شهرستان خوی افزود.

سیوانی اصل با اشاره به تعداد شعب اخذ رأی در خوی گفت: در این دوره از انتخابات ۱۸۰ اخذرای آماده فعالیت بودند که از این تعداد ۱۰۰ شعبه ثابت شهری و دو شعبه سیار شهری و ۲۰ شعبه ثابت روستای و ۵۸ شعبه سیار روستای در روستاها آماده فعالیت است.

فرماندار خوی در خصوص تعداد واجدین شرایط رأی در این شهرستان نیز اظهارداشت: بیش از ۲۶۳ هزار نفر واجد شرایط رأی در شهرستان خوی وجود دارد که این افرادامروز برای انتخاب نماینده مورد علاقه خود به پای صندوق‌های رأی آمده‌اند.

سیوانی اصل به نقش رسانه‌ها درانتخابات اشاره کرد وگفت: رسانه‌ها از اقشاری هستند که در حضور مردم در پای صندوق‌های رأی تأثیر قابل توجهی دارند و باید از انتشار اخبار حاشیه‌ای، تخریبی و ایجاد دو دلی در مردم برای حضور و مشارکت یکپارچه در انتخابات امروز خود داری کنند.

فرماندار خوی گفت: هیئت بازرسی انتخابات شهرستان خوی با اعلام شماره پیامک ۳۰۰۰۳۹۱ آماده دریافت هرگونه شکایت، انتقاد و پیشنهادات مردم و همچنین نامزدهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیرامون برگزاری انتخابات امروز است.