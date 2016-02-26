مشکل خاص انتخاباتی در رامسر گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شعبان سروری عصر جمعه در حاشیه بازدید از شعبات اخذ رأی در شهرستان گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته درسطح شهرستان رامسر از ساعت ۵ صبح امروز اعضای اجرایی شعب اخذ رأی، ناظرین و بازرسان به همراه محافظین شعب در محل فرمانداری حاضر شدند و بانظم خوبی صندوق‌ها و ملزومات موردنیاز را تحویل گرفتند.

سروری بیان کرد: از زمان شروع رأی‌گیری تا این لحظه هیچ مشکل خاصی گزارش نشده اما بعضی از تخلفات از طرف هواداران نامزدها گزارش شد که باحضوربازرسین محل و نیروی انتظامی تذکر لازم داده شد و وضعیت خوب است.

سروری با توجه به استقبال، حضور مردم و همچنین با توجه به اینکه بیش از ۵۳ هزارنفرواجد شرایط رأی دادن در رامسر وجود دارد از مردم خواست تا با تبعیت از رهبری انقلاب و ریاست جمهوری خود را به شعب برسانند و رأی خود را در صندوق بیندازند.

فرماندار رامسر گفت: امیدوارم همانند دوره‌های گذشته مردم با حضور و مشارکت بالای خود افتخار دیگری را خلق کنند و شاهد حماسه مجدد و باشکوه از طرف مردم شهرستان رامسر باشیم.