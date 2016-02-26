مشارکت مردم در انتخابات موجب افزایش اقتدار نظام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی در بازدید از شعب اخذ رای این شهرستان اظهارداشت: حضور گسترده مردم در انتخابات موجب اقتدار و عزت وعظمت ایران اسلامی خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی مردم ثابت کردند در صیانت از ارزشها همواره به صحنه می ایند تا مدافع کشور باشند و این بار نیز در آزمونی دیگر در حمایت از نظام اسلامی به میدان آمده اند تا بصیرت و شعور سیاسی خود را به جهانیان نشان دهند.

سرپرست فرمانداری آبیک یادآورشد: در شهرستان آبیک ۶۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند و پیش بینی می شود بیش از ۷۰ درصد مردم در این انتخابات حضورداشته باشند.

رحمانی افزود: در این شهرستان ۷۷ شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده که نسبت به دوره قبل چهار شعبه به محل رای گیری اضافه شده است.

وی بیان کرد: ۵۲ شعبه اخذ رای در بخش مرکزی آبیک و ۲۵ شعبه نیز در بخش بشاریت مستقر شده و در مساجد، مدارس و حسینیه ها هم شعبع پیش بینی شده تا دسترسی مردم به مکان های اخذ رای آسان شود.

رحمانی تصریح کرد: برای برگزاری انتخابات این دوره از مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی یک هزار و ۴۰۹ نفر از عوامل اجرایی فعالیت می کنند که در هر صندوق یک بازرس، یک نماینده فرماندار به همراه چهار محافظ حضور دارند.

وی افزود: اولین رای که در این شهرستان به صندوق ریخته شد توسط یک زوج ۸۰ ساله بود و تاکنون شاهد حضور گسترده مردم آبیک در پای صندوق های رای بوده ایم و امیدواریم تا پایان زمان انتخابات نیز شاهد حضور بیشتر مردم نیز باشیم.