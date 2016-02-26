  1. استانها
  2. قزوین
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۵۱

فرماندار آبیک:

مشارکت مردم در انتخابات موجب افزایش اقتدار نظام می شود

مشارکت مردم در انتخابات موجب افزایش اقتدار نظام می شود

آبیک- فرماندار شهرستان آبیک گفت: با حضور حداکثری مردم در انتخابات ضمن تقویت اقتدار نظام دشمن نیز از توطئه خود پشیمان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی در بازدید از شعب اخذ رای این شهرستان اظهارداشت: حضور گسترده مردم در انتخابات موجب اقتدار و عزت وعظمت ایران اسلامی خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی مردم ثابت کردند در صیانت از ارزشها همواره به صحنه می ایند تا مدافع کشور باشند و این بار نیز در آزمونی دیگر در حمایت از نظام اسلامی به میدان آمده اند تا بصیرت و شعور سیاسی خود را به جهانیان نشان دهند.

سرپرست فرمانداری آبیک یادآورشد: در شهرستان آبیک ۶۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند و پیش بینی می شود بیش از ۷۰ درصد مردم در این انتخابات حضورداشته باشند.

رحمانی افزود: در این شهرستان ۷۷ شعبه اخذ رای در نظر گرفته شده که نسبت به دوره قبل چهار شعبه به محل رای گیری اضافه شده است.

وی بیان کرد: ۵۲ شعبه اخذ رای در بخش مرکزی آبیک و ۲۵ شعبه نیز در بخش بشاریت مستقر شده و در مساجد، مدارس و حسینیه ها هم شعبع پیش بینی شده تا دسترسی مردم به مکان های اخذ رای آسان شود.

رحمانی تصریح کرد: برای برگزاری انتخابات این دوره از مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی یک هزار و ۴۰۹ نفر از عوامل اجرایی فعالیت می کنند که در هر صندوق یک بازرس، یک نماینده فرماندار به همراه چهار محافظ حضور دارند.

وی افزود: اولین رای که در این شهرستان به صندوق ریخته شد توسط یک زوج ۸۰ ساله بود و تاکنون شاهد حضور گسترده مردم آبیک در پای صندوق های رای بوده ایم و امیدواریم تا پایان زمان انتخابات نیز شاهد حضور بیشتر مردم نیز باشیم.

 

کد مطلب 3566694

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها