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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۰۵

فرماندار پیشوا:

۱۴۰۰ نفر در برگزاری انتخابات در پیشوا مشارکت دارند

۱۴۰۰ نفر در برگزاری انتخابات در پیشوا مشارکت دارند

پیشوا-فرماندار پیشوا با اشاره به استقرار ۷۱ شعبه اخذ رأی در پیشوا گفت: هزار و ۴۰۰ نفر در برگزاری انتخابات در پیشوا مشارکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ملکوتی خواه ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شعب اخذ رأی در پیشوا با اشاره به استقرار ۷۱ شعبه اخذ رأی در این شهرستان اظهار داشت: در شهرستان پیشوا، ۷۱ شعبه اخذ رأی اعم از ثابت و سیار پیش بینی شده است.

فرماندار پیشوا افزود: مردم پیشوا همواره در صحنه حضور داشته و دارند و در انتخابات هفتم اسفندماه نیز بار دیگر پیوند خود را با اصول و آرمان های انقلاب اسلامی به معرض نمایش گذاشتند.

وی ادامه داد: ستاد انتخابات شهرستان پیشوا تلاش فراوانی را برگزاری پرشور انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در این شهرستان انجام داد و تلاش کرد تا حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.

فرماندار پیشوا اضافه کرد: افزایش حضور مردم در انتخابات موجب اقتدار و عزت روزافزون ایران اسلامی خواهد شد و برکات فراوانی را برای کشور به همراه دارد.

وی با اشاره به تعداد فعالان عرصه انتخابات در پیشوا تأکید کرد: بیش از هزار و ۴۰۰ نفر در شعبه های اخذ رأی در پیشوا کار جمع آوری آرای مردم را بر عهده داشتند.

کد مطلب 3566695

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