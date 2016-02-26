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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۰۶

فرماندار سبزوار عنوان کرد؛

چشم خود را بر روی رفتارهای غیر قانونی در انتخابات نمی بندیم

چشم خود را بر روی رفتارهای غیر قانونی در انتخابات نمی بندیم

سبزوار-فرماندار شهرستان سبزوار گفت: در زمان تبلیغات رسمی برخی از نامزدهای انتخاباتی ضربه زیادی با رفتارهای غیرقانونی خود بر پیکره شهر وارد کردند و ما به سادگی از این موضوع نخواهیم گذشت.

احمد برادران در حاشیه حضور در شعبه اخذ رای مسجد جامع این شهر به مهر در خصوص تخلفات در زمان انتخابات و شایعه خرید و فروش رای در این شهرستان گفت: تاکنون گزارش مستندی برای تخلفات به کمیته امحاء گزارش نشده است در صورت صحت این موضوع به شدت با خاطیان برخورد می کنیم.

وی اظهار کرد: حدود دو هزار نفر از نیروهای نظامی و انتظامی برای تامین نظم و امنیت و همچنین جلوگیری از تبلیغات انتخاباتی در ۳۹۴ شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه سبزوار، که شامل جوین، جغتای، خوشاب، داورزن، روداب و ششتمد است مستقر  شده اند.

برادران ادامه داد: امسال ۳۴۱ هزار  نفر در این حوزه واجد شرایط رای دادن هستند که از این رقم ۲۴۱ هزار نفر مربوط به سبزوار است.

معاون استاندار و فرماندار سبزوار گفت: ما در چارچوب قانون و با بی طرفی کامل از آراء مردم صیانت خواهیم کرد تدابیر لازم برای هر چه سالم برگزار کردن انتخابات در حوزه انتخابیه اندیشیده شده و هیچ جای نگرانی نیست.

وی ابراز کرد: امروز حضور مردم در نخستین ساعات روز در پای صندوق های رای بسیار چشمگیر بود و مردم با مشارکت خود ثابت کردند که پشتیبان این انقلاب هستند.     

 

 

کد مطلب 3566696

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