چشم خود را بر روی رفتارهای غیر قانونی در انتخابات نمی بندیم

احمد برادران در حاشیه حضور در شعبه اخذ رای مسجد جامع این شهر به مهر در خصوص تخلفات در زمان انتخابات و شایعه خرید و فروش رای در این شهرستان گفت: تاکنون گزارش مستندی برای تخلفات به کمیته امحاء گزارش نشده است در صورت صحت این موضوع به شدت با خاطیان برخورد می کنیم.

وی اظهار کرد: حدود دو هزار نفر از نیروهای نظامی و انتظامی برای تامین نظم و امنیت و همچنین جلوگیری از تبلیغات انتخاباتی در ۳۹۴ شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه سبزوار، که شامل جوین، جغتای، خوشاب، داورزن، روداب و ششتمد است مستقر شده اند.

برادران ادامه داد: امسال ۳۴۱ هزار نفر در این حوزه واجد شرایط رای دادن هستند که از این رقم ۲۴۱ هزار نفر مربوط به سبزوار است.

معاون استاندار و فرماندار سبزوار گفت: ما در چارچوب قانون و با بی طرفی کامل از آراء مردم صیانت خواهیم کرد تدابیر لازم برای هر چه سالم برگزار کردن انتخابات در حوزه انتخابیه اندیشیده شده و هیچ جای نگرانی نیست.

وی ابراز کرد: امروز حضور مردم در نخستین ساعات روز در پای صندوق های رای بسیار چشمگیر بود و مردم با مشارکت خود ثابت کردند که پشتیبان این انقلاب هستند.