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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۰۸

رییس ستاد انتخابات گلستان:

زمان انتخابات در گلستان یک ساعت تمدید شد

زمان انتخابات در گلستان یک ساعت تمدید شد

گرگان- رئیس ستاد انتخابات گلستان از تمدید یک ساعته زمان اخذ رأی تا ساعت ۱۹ جمعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرطهماسبی، عصر جمعه، در جمع خبرنگاران ستاد خبری استانداری گلستان گفت: با توجه به استقبال پرشور و گسترده مردم استان و هم چنین حضور جمع کثیری از مردم در پای صندوق های رأی زمان انتخابات در استان یک ساعت دیگر تمدید شد.

وی افزود: بنا درخواست بخشداران و فرماندران ازستاد انتخابات استان و به تبع درخواست ستاد انتخابات استان از وزارت کشور، زمان انتخابات تا ساعت ۱۹ امروز تمدید شده است و مردم می توانند با مراجعه به شعب اخذ رأی، نامزدهای موردنظر خود را برای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری انتخاب کنند.

گفتنی است، یک میلیون و ۲۳۳ هزار نفر  در گلستان واجد شرایط رأی دادن هستند.

کد مطلب 3566698

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