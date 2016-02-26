زمان انتخابات در گلستان یک ساعت تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرطهماسبی، عصر جمعه، در جمع خبرنگاران ستاد خبری استانداری گلستان گفت: با توجه به استقبال پرشور و گسترده مردم استان و هم چنین حضور جمع کثیری از مردم در پای صندوق های رأی زمان انتخابات در استان یک ساعت دیگر تمدید شد.

وی افزود: بنا درخواست بخشداران و فرماندران ازستاد انتخابات استان و به تبع درخواست ستاد انتخابات استان از وزارت کشور، زمان انتخابات تا ساعت ۱۹ امروز تمدید شده است و مردم می توانند با مراجعه به شعب اخذ رأی، نامزدهای موردنظر خود را برای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری انتخاب کنند.

گفتنی است، یک میلیون و ۲۳۳ هزار نفر در گلستان واجد شرایط رأی دادن هستند.