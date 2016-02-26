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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۱۴

گزارش خبری؛

حضور با شکوه مردم روستاهای رامیان در انتخابات/ ریزش کوه مانع نشد

حضور با شکوه مردم روستاهای رامیان در انتخابات/ ریزش کوه مانع نشد

رامیان- ریزش کوه در مسیر یکی از روستاهای رامیان با کمک مسئولان برطرف شد تا مانعی بر سر راه حضور با شکوه روستائیان در انتخابات نباشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روستاههای بالا دست شهرستان رامیان حضور باشکوهی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری دارند. 

مردم روستاهای باقر آباد و سیدکلا در یک روز خوب زمستانی شکوه آفریدند و ثابت کردند که پای ارزش هاى نظام اسلامی هستند. 

محمد توکلی یکی از ساکنین روستای سید کلا دلیل حضور خود را، وظیفه ملی دانست و گفت: امروز میخواهیم ثابت کنیم رهرو راه شهدای انقلاب و اهداف والای آنان هستیم.      

رضا عجم، یکی از ساکنین راستای باقراباد از توابع شهرستان رامیان دلیل حضور زودهنگام خود پای صندوق رای را احساس وظیفه و لبیک به ندای رهبری برشمرد و افزود: رهرو ولایت بوده و به تکلیف دینی و شرعی خود عمل کرده ایم.        

در ادامه این گزارش رهسپار روستاه های کشکک و رضی شدیم و در اواسط راه و در محور النگ شهرستان رامیان با ریزش کوه مواجهه شدیم که به همت فرمانداری و راهداری جاده باز شد.

 

علی رغم مخاطرات پیش رو به روستای گردشگری رضی در ارتفاع بیش از دوهزار و ۵۰۰ متری رسیدیم و با استقبال مردم از صندوقهای رای مواجه شدیم.

در این روستا، پیر و جوان؛ زن و مرد؛ در کنار رای اولی ها در حال حماسه افرینی بودن و با شوق فراوان پای صندوقهای رای حاضر هستند.

محمد منصوری یکی از سالمندان روستا به اتفاق یکی از همسایگانی که برای رای امده بود، دلیل حضورش را انقلاب اسلامی و لبیک به امام راحل و رهبری عظیم الشان دانست و گفت: امروز روز ارزش هاست و باید ادای دین کنیم.    

رهسپار روستای کشکک، دور افتاده ترین روستای بالا دست شهرستان رامیان در هوایی سرد شدیم و با وارد شدن به روستا و مسجد آن با صحنه های جالبی روبرو شدیم.      

اکثر مردم روستا بصورت خانوادگی در مسجد نشسته بودند و منتظر بودن پیام محکمی برای دشمنان این نظام بفرستند.      

علی نیکویی یکی از ساکنین این روستا، اظهار کرد: همه مردم روستا مقید به حضور حداکثری بوده و معتقد هستند امروز، روزی ملی است که پیام مردم و یک ملت برای دنیا مخابره می شود.

مردم همه روستاهای بالادست و کوهستانی و سرد رامیان با تمام امکانات در حال خدمت رسانی به عوامل اجرایی انتخابات، با توجه به سختی مسیرها و سردی هوا هستند.
بخاری های هیزمی و نفتی، حضور زنان روستایی و فرزندان خردسال آن ها در مساجد و مدارس، جاده های کوهستانی نامناسب و ریزشهای کوه، همگی حاسیه های این گزارش هستند.

کد مطلب 3566700

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