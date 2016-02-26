حضور با شکوه مردم روستاهای رامیان در انتخابات/ ریزش کوه مانع نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روستاههای بالا دست شهرستان رامیان حضور باشکوهی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری دارند.

مردم روستاهای باقر آباد و سیدکلا در یک روز خوب زمستانی شکوه آفریدند و ثابت کردند که پای ارزش هاى نظام اسلامی هستند.

محمد توکلی یکی از ساکنین روستای سید کلا دلیل حضور خود را، وظیفه ملی دانست و گفت: امروز میخواهیم ثابت کنیم رهرو راه شهدای انقلاب و اهداف والای آنان هستیم.

رضا عجم، یکی از ساکنین راستای باقراباد از توابع شهرستان رامیان دلیل حضور زودهنگام خود پای صندوق رای را احساس وظیفه و لبیک به ندای رهبری برشمرد و افزود: رهرو ولایت بوده و به تکلیف دینی و شرعی خود عمل کرده ایم.

در ادامه این گزارش رهسپار روستاه های کشکک و رضی شدیم و در اواسط راه و در محور النگ شهرستان رامیان با ریزش کوه مواجهه شدیم که به همت فرمانداری و راهداری جاده باز شد.

علی رغم مخاطرات پیش رو به روستای گردشگری رضی در ارتفاع بیش از دوهزار و ۵۰۰ متری رسیدیم و با استقبال مردم از صندوقهای رای مواجه شدیم.

در این روستا، پیر و جوان؛ زن و مرد؛ در کنار رای اولی ها در حال حماسه افرینی بودن و با شوق فراوان پای صندوقهای رای حاضر هستند.

محمد منصوری یکی از سالمندان روستا به اتفاق یکی از همسایگانی که برای رای امده بود، دلیل حضورش را انقلاب اسلامی و لبیک به امام راحل و رهبری عظیم الشان دانست و گفت: امروز روز ارزش هاست و باید ادای دین کنیم.

رهسپار روستای کشکک، دور افتاده ترین روستای بالا دست شهرستان رامیان در هوایی سرد شدیم و با وارد شدن به روستا و مسجد آن با صحنه های جالبی روبرو شدیم.

اکثر مردم روستا بصورت خانوادگی در مسجد نشسته بودند و منتظر بودن پیام محکمی برای دشمنان این نظام بفرستند.

علی نیکویی یکی از ساکنین این روستا، اظهار کرد: همه مردم روستا مقید به حضور حداکثری بوده و معتقد هستند امروز، روزی ملی است که پیام مردم و یک ملت برای دنیا مخابره می شود.

مردم همه روستاهای بالادست و کوهستانی و سرد رامیان با تمام امکانات در حال خدمت رسانی به عوامل اجرایی انتخابات، با توجه به سختی مسیرها و سردی هوا هستند.

بخاری های هیزمی و نفتی، حضور زنان روستایی و فرزندان خردسال آن ها در مساجد و مدارس، جاده های کوهستانی نامناسب و ریزشهای کوه، همگی حاسیه های این گزارش هستند.