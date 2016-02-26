داوطلبان بعد از اعلام نتایج باید رفاقت را جایگزین رقابت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی عصر جمعه با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات گیلان با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات اظهار کرد: با توجه به پرجمعیت تر بودن شهر رشت نسبت به سایر شهرستان ها، حضور مردم این شهر پر رنگ تر بوده اما به طور کلی شاهد مشارکت حداکثری مردم در سراسر استان هستیم .

وی حضور مردم در شهر های تالش، رودسر، لنگرود و صومعه سرا را نسبت به شهرستان های دیگر پیشگام اعلام و تصریح کرد: انتظار می رودکه در ساعات پایانی رای گیری، این حضور در تمام شهرها پرشورتر شود.

استاندار گیلان میزان مشارکت مردم در انتخابات امسال را نسبت به گذشته بهتر و پرشور تر توصیف کرد و گفت: خوشبختانه شاهد برگزاری انتخاباتی خوب با اقتدار کامل هستیم.

نجفی شعور سیاسی مردم را بسیار بالا دانست و افزود: این بلوغ سیاسی مردم ایران، امروز به رخ دنیا کشیده شد.

وی با بیان اینکه حضور مردم در پای صندوق های رای نشان از اعتماد به نظام، انقلاب و دولت است خاطر نشان کرد: مردم اعتماد دارند که مسئولان نظام رای آنها را حق الناس می دانند.

استاندار گیلان عملکرد خبرگزاری ها، پایگاه های خبری و مطبوعات استان را در روند انتخاباتی بسیار خوب توصیف کرد.

نجفی افزود: ستاد اجرایی، شورای نگهبان، هیات نظارت و شورای تامین اعتبار نیز با بصیرت همیشگی خود در ایجاد شور و نشاط انتخاباتی دخیل بوده اند.

وی با توجه به بدیهی بودن رقابت در امر انتخابات گفت: داوطلبان باید بعد از شمارش آرا رفاقت را جایگزین رقابت کنند.