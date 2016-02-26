رای گیری در استان قزوین دو ساعت تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان، ایوب رحیمی دقایقی قبل از تمدید زمان رای گیری خبر داد و افزود: به دلیل استقبال مردم استان از این دوره انتخابات زمان رای گیری از ساعت ۱۸ به ۲۰ تا مدت دو ساعت دیگر تمدید شد.

رحیمی اظهارداشت: این تمدید بر اساس قانون و موافقت وزارت کشور صورت گرفته است.

رئیس ستاد انتخابات استان قزوین تصریح کرد: از شهروندانی که هنوز موفق نشده اند با حضور در شعب تیعیین شده در رای گیری شرکت کنند درخواست می کنیم با تمدید زمان قانونی تا ساعت ۲۰ با حضور در شعب تعین شده نسبت به مشارکت در انتخابات همت کنند.

وی افزود: مسافرانی که از استان عبور می کنند نیز با ارائه شناسنامه می توانند رای خود را به صندوق بیندازند.

رحیمی یادآورشد: عکس دار بودن شناسنامه ها الزامی نیست و از مجریان انتظار داریم همکاری لازم را با رای دهندگان بعمل آورند.